Зарабатывал 128 тыс. грн в день: украинский актер Рудинский признался, за какую роль ему заплатили больше всего

Украинский актер Александр Рудинский откровенно рассказал, какой проект стал самым прибыльным в его карьере. Знаменитость сыграл роль в сериале "Декамерон" от стримингового сервиса Netflix, которая и принесла ему самый большой гонорар.

Видео дня

Как отметил артист, за один день съемок в ленте он получал несколько тысяч евро. Об этом Рудинский рассказал в проекте "55 на 5".

"За съемочный день было 2 500 евро (128 тысяч гривен). Это "Декамерон", – поделился актер.

"Декамерон" – американская средневековая черная комедия, которую создала Кэтлин Джордан. События в сериале разворачиваются в 1348 году, когда Флоренцию опустошает чума. Чтобы спасти свои жизни, несколько дворян бегут на отдельную виллу вместе со своими слугами, однако обрести покой так и не могут. Здесь каждый их день превращается в игру на выживание.

Александр Рудинский сыграл в проекте "Декамерон" одноглазого бандита. Его персонаж появляется в трех сериях картины.

Стоит отметить, что "Декамерон" не единственный международный проект в биографии Александра Рудинского. Он стал звездой ленты режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", которая рассказывает о террористической войне в Украине. Кинокартина с участием украинца произвела фурор на кинопремии BAFTA 2025 и одержала победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

