Тарас Цимбалюк назвал украинский сериал, который принес ему больше всего денег

Украинский актер Тарас Цимбалюк рассекретил, участие в какой кинокартине принесло ему самый большой гонорар. По словам знаменитости, самой прибыльной работой в его карьере стал исторический сериал "Последний Янычар", где он сыграл сына турецкого посла Гюльхана.

Работа над созданием проекта длилась около года, поэтому артист и смог довольно неплохо заработать. Об этом он рассказал в шоу NABARI.

"Логично, что самые длительные проекты (приносят наибольшие заработки. – Ред.). Пожалуй, это проект "Последний Янычар". Это было 115 серий и мы его снимали год. У меня была огромная куча съемочных дней, поэтому, видимо, он", – отметил актер.

Кроме того, Тарас Цимбалюк откровенно признался, соглашался ли сниматься в каких-то лентах исключительно ради денег. Артист не стал скрывать, что присоединялся к созданию примерно 80% проектов именно с этой целью.

Что известно о сериале "Последний Янычар"

Исторический проект вышел на телеэкраны в 2015-м. Он был снят как сиквел к популярному сериалу 2013 года "Пока станица спит".

"Последний янычар" рассказывает о жизни в украинском селе и в Турции в начале ХХ века. В казацкую станицу проникает неуловимый всадник, который похищает молодых девушек. Он совершенно не испытывает страха, а свою жизнь посвятил одному делу – служению воле хозяина. Янычар с легкостью побеждает всех врагов и стойко переносит все жизненные испытания. Однако внезапно он сталкивается с силами, которые ломают даже его стальной характер.

