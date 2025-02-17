Фильм о войне в Украине победил на BAFTA 2025: украинский актер Рудинский выступил с эмоциональной речью. Видео

Лента режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", что рассказывает о кровавой войне в Украине, стала лауреатом кинопремии BAFTA 2025, которая состоялась 16 февраля в Лондоне. Проект, где главную роль сыграл украинский актер Александр Рудинский, одержал победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

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На церемонии вручения престижной награды 28-летняя знаменитость выступил с эмоциональной речью, посвятив ее своему другу Евгению Светличному, который потерял жизнь, защищая Родину от врагов. Соответствующее видео появилось на странице звезды в Instagram.

"Я хочу посвятить эту награду моему другу – Жене Светличному, который погиб на войне за 5 дней до того, как мы начали съемку. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает все для того, чтобы она оставалась независимой. Благодарю BAFTA. Слава Украине", – сказал со сцены актер.

Жизнь Евгения Светличного оборвалась 19 июля 2023-го в возрасте 29 лет во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении. Он был воином первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС "Волки Да Винчи". В 2021 году защитник сыграл роль в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Что известно о фильме "Камень, ножницы, бумага"

Короткометражная кинокартина была снята британско-немецким режиссером – Францом Бемом. По сюжету фильма "Камень, ножницы, бумага", основанного на реальных событиях, история разворачивается во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Александр Рудинский сыграл в ленте главную роль 18-летнего Ивана, проживающего на востоке нашей страны. Отец юноши работает хирургом, поэтому с начала войны спасает жизнь украинским военным и оперирует в специальном бункере. Когда враги узнали о хранилище, Ивану пришлось взять оружие в руки, чтобы защитить раненых бойцов.

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