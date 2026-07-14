Запрещенный в Украине Галустян представил Путину "развлекательное" телешоу с оккупантами: диктатор проговорился, для чего это нужно

Юморист Михаил Галустян, который из-за своей ярой поддержки кровавой политики Кремля попал под санкции Украины, Канады и Европейского Союза, представил диктатору Владимиру Путину новое телешоу "Битва дронов". Комик пообщался с российским главарем в рамках форума "Все для победы" и раскрыл концепцию будущего проекта, участниками которого станут как общественные деятели, так и оккупанты.

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Главной целью шоу Галустян назвал возможность сделать тему беспилотников "понятной и популярной", за что получил желанную похвалу от диктатора. Информация об анонсе проекта появилась в российских медиа.

"Шоу "Битва дронов", которое мы придумали, — это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем проводить съемки в самых красивых местах нашей с вами родины. Участники "СВО", студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это отличная возможность проявить себя, показать свои навыки всем желающим", — заявил Z-патриот.

В новом "развлекательном" шоу Михаил Галустян выступит в роли ведущего. Он не стал скрывать, что искренне хотел бы оказаться в числе участников, однако ему отказали, мотивируя это тем, что управлять дронами должны "профессионалы".

Однако Владимира Путина вряд ли волнует, будет ли Галустян вести шоу или участвовать в нем. Из краткого ответа на презентацию проекта становится ясно, что для диктатора важно одно – "Битва дронов" сыграет на руку кремлевской пропаганде.

"Удачи, пропаганда – чрезвычайно важная вещь", – заявил Путин.

Напомним, что Михаил Галустян далеко не впервые пытается всеми силами угодить Владимиру Путину. Он активно поддерживал диктатора на так называемых президентских выборах, входил в общественное движение Putin Team и сотрудничал с военно-патриотической организацией "Юнармия".

Комик поддержал оккупацию украинского Крыма в 2014 году, однако, что иронично, даже несмотря на безумное желание продемонстрировать "любовь" к РФ, в 2023 году получил гражданство Армении. Тогда на комика набросились разъяренные россияне, что ударило по его репутации. Подробнее о том, чем для Галустяна обернулась поддержка Путина, читайте в материале OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что путинист Безруков предложил Путину украденную у Украины идею "Культурного десанта" и получил циничный ответ.

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