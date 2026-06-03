Путинист Безруков принес Путину ворованную у Украины идею 'Культурного десанта' и получил циничный ответ

Российский актер и ярый сторонник кремлевской агрессии Сергей Безруков решил похвастаться перед диктатором РФ Владимиром Путиным очередной "гениальной" инициативой – так называемым "культурным десантом" российских деятелей в Абхазии и Кыргызстане. Правда, в этой идее нет ничего нового: фактически речь идет о краже украинского проекта Николая Серги "Культурный десант", который после начала полномасштабной войны объединил украинских артистов для поддержки военных и гражданских.

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Как пишут в росмедиа, на заседании по "поддержке" русского языка Безруков объявил о предстоящем "десанте" российских культурных деятелей за рубежом. Однако вместо восторга получил от кремлевского хозяина довольно красноречивую реакцию.

Путин решил провести параллели между "культурным десантом" актера и российскими десантниками, которые воюют против Украины.

"Вы сказали, что у вас готовится "культурный десант". Девиз десанта – "никто, кроме нас". И этим многое объясняется. Я уверен, что и в вашем случае все будет на самом высоком уровне – так, как работают наши десантники на поле боя", – заявил Путин.

Фактически российский диктатор в очередной раз продемонстрировал, что для Кремля культура давно стала первым звоночком войны. Даже театральные гастроли и культурные проекты там подаются через военную лексику – с "десантами" и сравнениями с оккупационными войсками.

Впрочем, для самого Безрукова такая роль давно стала привычной. В 2024 году актер, который находится под санкциями ЕС и Канады из-за поддержки российской агрессии, предлагал открыть филиал Московского Губернского театра на временно оккупированном Донбассе. Тогда он рассказывал, что якобы "многие люди из Украины" мечтают учиться у него, но не могут приехать в Москву "из-за украинской власти".

Также Безруков заявлял, что лично готов преподавать на оккупированных территориях и набирать студентов из Донбасса. После начала полномасштабного вторжения актер выступал перед детьми с оккупированных территорий и публично поддерживал действия российской армии, из-за чего и оказался в санкционных списках.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из россиян-знаменитостей решил стать рупором Кремля. Среди них – актер сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев, который открыто поддерживает войну против Украины, и певица Анна Семенович, которая называла себя "угрозой для Украины" и "собственностью России".

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