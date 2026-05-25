Стася Ровинская расторгла 13-летний брак: как экс-зять Снежаны Егоровой уехал за границу, почему запрещал звонить путинистке и кем работает в США

Актриса и телеведущая Стася Ровинская сообщила о разводе со своим мужем, режиссером Ярославом Ровинским, после 13 лет брака. Дочь пророссийской телеведущей Снежаны Егоровой обнародовала заявление и кратко прокомментировала изменения в личной жизни.

Видео дня

"Мы больше не вместе. Благодарна за 13 лет в браке, трех замечательных детей и счастливые моменты. Лучшее впереди для нас обоих", – написала Ровинская в Facebook.

Стася и Ярослав Ровинские поженились в 2014 году и воспитывают троих детей – сыновей Эвана и Энея, а также дочь Эмму. Еще раньше телеведущая неоднократно публично рассказывала об их истории любви и называла мужа человеком, которого знает большую часть жизни.

В 2024 году Ровинская показывала архивные фото и вспоминала, что они с Ярославом спонтанно поехали в ЗАГС 21 января 2014 года. На тот момент она уже была беременна первенцем.

"10 лет назад мы проснулись и поехали в ЗАГС. Я уже была беременной Эваном, поэтому можно было не записываться за месяц", – делилась телеведущая.

Также Ровинская рассказывала, что впервые познакомилась с будущим мужем еще в школьные годы, когда ей было 13, а ему – 16. Через семь лет они снова встретились и после этого уже не расставались.

После начала полномасштабной войны супруги вместе с детьми уехали в США. Тогда Стася объясняла в интервью Алине Доротюк, что ее муж пересек границу легально как многодетный отец.

До большой войны муж Ровинской имел собственную компанию по продаже электроники. После вторжения бизнес фактически остановился. Телеведущая рассказывала, что оставшиеся на складах павербанки Ярослав передал украинским военным, а работникам некоторое время выплачивал зарплаты за свой счет.

В США семья начинала жизнь практически с нуля. Стася признавалась, что они переехали без серьезных сбережений, а ее муж был готов работать где угодно, чтобы обеспечить семью. Среди вариантов он даже рассматривал работу дальнобойщиком.

Сама Ровинская после переезда работала ассистентом в театре SoHo Playhouse на Бродвее, а также получила сертификацию Covid-19 Officer для работы в продакшене, что в то время было важным в Америке. Позже телеведущая начала преподавать актерское мастерство украинским детям в Нью-Йорке.

"Это был театр SoHo Playhouse на Бродвее. Я работала ассистентом продюсера, помогала режиссеру. Я также прошла сертификацию на Covid 19 Officer. После того, как в Америке началась пандемия, все продакшны, все съемки, они должны иметь в штате этого Covid 19 Officer. Это человек, который будет проверять тесты, прививки. И я это делала. И эти люди нормально так зарабатывают, потому что без этого продакшн невозможен, а без сертификата никто этого делать не может", – говорила она в интервью Славе Демину в 2023 году.

В частности, Ровинская комментировала отношения со своей матерью Снежаной Егоровой, которая после начала большой войны публично поддержала Путина и российскую агрессию. Телеведущая рассказывала, что после заявлений матери пережила сильный эмоциональный стресс, а муж пытался остановить ее от звонка Егоровой.

"Мой муж пытался меня остановить. Говорит: "Зачем ты это делаешь, ты себе только хуже делаешь", – вспоминала Ровинская.

В 2023 году актриса заявляла, что полностью прекратила общение с матерью и вычеркнула ее из своей жизни. По словам Стаси, она не хочет поддерживать контакт с человеком, который оправдывает политику Кремля.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший муж путинистки Снежаны Егоровой назвал их брак "ошибкой" и рассказал о семейных скандалах. По его словам, они поженились слишком рано – в возрасте 21 года – и не были готовы к совместной жизни, что в итоге привело к разрыву после около десяти лет вместе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!