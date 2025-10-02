За сердце 'холостяка' Тараса Цимбалюка будет бороться скандальная 'Мисс Украина': СТБ показало первые кадры с участницей

В новом, четырнадцатом, сезоне шоу "Холостяк" на СТБ зрителей ждет неожиданный поворот. За сердце главного героя, актера Тараса Цимбалюка, будет соревноваться София Шамия – обладательница титула "Мисс Украина 2023" и представительница нашей страны на "Мисс мира 2023".

Ее участие в проекте уже подтвердили в официальных соцсетях реалити-шоу. В проморолике девушку описали как "хрупкую красавицу, которая привыкла к вниманию, но не к настоящим чувствам".

"Мне кажется, что с тобой я могу быть настоящей", – именно эту цитату добавили к видео редакторы шоу, чтобы напомнить, что оно об искренних чувствах.

В видео зрителям показали ее появление на первой вечеринке: София вышла к Цимбалюку из авто в корсетном пудровом платье с глубоким декольте.

"Я вошла в топ-40 самых красивых женщин мира. Мужчины начали меня воспринимать как "мисс", – поделилась личной проблемой Шамия.

Почему София Шамия скандальная персона

Ранее девушка попала в скандальную ситуацию – ее короткое интервью блогеру Николасу Карми в рубрике "Сколько стоит ваш лук?" Тогда модель призналась, что на прогулку вышла в образе стоимостью более 19 тысяч гривен и сумкой за $2000, но больше всего зрителей возмутила ее реплика о "деревне".

После того как она перекрутила название бренда и пошутила, что прозвучала "как из села", блогер публично заметил, что не стоит употреблять этот термин в негативном значении. Попытка оправдаться только усугубила ситуацию: девушка сказала, что ездит к бабушке "в село – Умань", но позже заявила, что именно в село (название которого не помнит) вблизи с городом.

Кроме того, в том же интервью София озвучила свои требования к потенциальному партнеру: по ее словам, мужчина должен зарабатывать не менее 5000 долларов в месяц, хотя она и не хочет быть от него зависимой.

Что известно об участнице "Холостяка 14"

Модель активно ведет фотоблог, где делится фотографиями с дефиле и личными историями. Одной из них стала публикация с отцом-военным, где девушка предстала в хиджабе и напомнила о своих палестинских корнях. Она родилась в Палестине, однако с детства живет в Украине.

В ее аккаунте можно найти и сообщения о поддержке малой родины, и материалы о жизни украинских защитников. Она также занимается волонтерством, направляя собранные средства на нужды военных и помощь детям.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сеть слилиперсоны других девушек-участниц "Холостяка 14". Более 10 из них – модели и блогеры.

