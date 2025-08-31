Более 10 моделей и 'Мисс Украина 2023': в сеть слили вероятных участниц 'Холостяка 14', которые будут бороться за сердце Тараса Цимбалюка

В сети появился список имен претенденток на участие в новом сезоне романтического реалити "Холостяк". Главным героем шоу в этом году стал актер театра и кино Тарас Цимбалюк. Как утверждает блогер Богдан Беспалов, в касте преобладают модели, бьюти-эксперты и девушки с идеально "отполированными" Instagram-профилями.

В подборке есть и титулованные красавицы – например, "Мисс Украина 2023" София Шамия. Об этом стало известно из видео блогера, опубликованного на платформе YouTube.

Кто в касте "Холостяка 14"

Список открывает Валерия Жуковская – основательница кенди-бара Find Your Cake и мастер спорта Украины по дрессуре лошадей. В Instagram девушка активно делится фото со съемок и с конных турниров.

Еще одна участница – врач-косметолог Оксана Шенюк, которая позиционирует себя как бьюти-эксперт и лайфстайл-блогер. Она совмещает работу в сфере красоты с путешествиями и публикациями мотивационного контента.

Среди других имен, которые назвал блогер:

Дарья Зотова – украинская русскоязычная модель, известная многочисленными фотосессиями и путешествиями.

Юлия Артюх – в отличие от большинства претенденток, не создает "глянцевой картинки", а ведет более будничный профиль, воспитывает сына;

Анастасия Шаманская – фаундерка собственного проекта, в соцсетях делится фотографиями из путешествий и занятий спортом;

Яна Андриенко – блогер;

Надин Головчук – модель, которая в своих постах акцентирует внимание на личностном развитии и принятии себя;

Николетта Бирюкова – тревел-эксперт и модель, которая недавно объявила "детокс от соцсетей", чтобы присоединиться к "Холостяку";

Виктория Крылась – lifestyle-блогер, сосредоточена на моде и коммерческих съемках.

Среди самых громких имен – София Шамия, обладательница титула "Мисс Украина 2023". Девушка в своем фотоблоге выкладывает кадры с дефиле и фотопозирования, а также личные посты. В одном из них она рассказывала об отце-военнослужащем, что, по мнению Беспалова, может стать отдельной сюжетной линией в шоу.

Также среди претенденток есть:

Ирина Юрьевна – блогер и модель;

Дарья Романец – фотограф из Днепра, основательница свадебного агентства Persona Wedding;

Татьяна Довгань – блогер с минималистичным профилем без лишнего пафоса;

Ирина Пономаренко – модель из Хмельницкого и Киева;

Юлия Коренюк – fashion-фотограф.

В целом, по словам блогера, большинство девушек соответствуют стандартному образу участницы "Холостяка": эффектные фото, путешествия, коммерческие съемки и желание заявить о себе на широкую аудиторию.

Однако Богдан Беспалов не скрывает скепсиса относительно нового сезона. По его мнению, кастинг снова построен по стандартной схеме, а сам проект превратился скорее в площадку для пиара.

"Красивые модели, коммерческие профили. И из года в год одно и то же. Мне кажется, что для проекта "Холостяк" единственный путь спасти ситуацию в будущем – отойти от классических канонов. Это же вообще не про любовь. Это вообще не о чувствах. Здесь исключительно все про коммерцию", – заявил блогер.

Он также напомнил, что предыдущий, 13-й сезон шоу многие считали неудачным, и прогнозирует, что зрителей в этот раз снова будут ждать преимущественно скандалы и "кринжовые моменты".

Что известно о главном герое

Тарас Цимбалюк, который стал "холостяком" в 14-м сезоне, хорошо известен украинским зрителям благодаря ролям в кино и сериалах, особенно в "Спіймати Кайдаша". В 2022 году стало известно, что он развелся со своей женой, а уже в 2024-м согласился стать главным героем "Холостяка", где, по его словам, ищет искреннюю любовь и настоящую близость.

Ранее OBOZ.UA сообщает, что шоу обещает быть особенным не только из-за нового героя. По слухам, Тарас Цимбалюк получит гонорар в размере 1 000 000 гривен, а инсайдеры уже назвали вероятную победительницу — актрису Елену Светлицкую, хотя официального подтверждения этого нет.

