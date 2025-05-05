Лучше бы промолчала: 'Мисс Украина 2023' опозорилась унизительным заявлением о селе и разделила украинцев. Видео

Обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия стала новой героиней видео блогера Николаса Кармы, который известен аудитории благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?". Модель раскрыла, что вышла на прогулку в образе стоимостью 19 700 грн, который дополнила сумкой за $2 тысячи, однако наибольшее внимание зрителей привлек не ее аутфит, а унизительное заявление о селе.

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В разговоре с интернет-деятелем девушка отметила, что не знает, как правильно читается бренд ее аксессуара. Она перекрутила наименование компании и отметила, что прозвучала "как из села". После этих слов Николас Карма отметил, что не стоит использовать деревню в негативном контексте, с чем модель согласилась. Соответствующее видео появилось на странице блоггера в Instagram.

София Шамия попыталась найти выход из неудобной ситуации и быстро оправдать свои слова, однако снова оконфузилась. Девушка сказала: "Я езжу к бабушке в деревню. Все хорошо. У меня бабушка из Умани". Николас Карма снова исправил "Мисс Украину 2023", сказав, что Умань это город. Тогда модель добавила, что ее бабушка живет возле него, однако она забыла название населенного пункта.

Чтобы сменить тему разговора, интерне-деятель поинтересовался, сколько должен зарабатывать парень, чтобы Софья Шамия с ним встречалась. Модель ответила, что доход ее избранника должен составлять не менее 5 тысяч долларов, однако она не хочет быть полностью зависимой от него.

Слова Софии Шамии несколько разделили пользователей сети. Некоторые юзеры были сильно возмущены заявлением обладательницы титула "Мисс Украина-2023" относительно села и не сильно поверили в ее желание быть независимым в отношениях, поэтому оставили негативные комментарии:

"Единственное, что мне неприятно, так это то, что она действительно в таком контексте о людях из села подсветила. Человек из села не равен необразованности. Обожаю людей, которые из села, обожаю сама туда приезжать. Там все так просто, хорошо, а душа просто радуется.

"Здесь наоборот получилось, человек из города оказался более необразованным, чем люди из села".

"Искренняя, приятная, но иногда лучше промолчать".

"До всей красоты и шарма, девушке не мешало бы добавить эрудированности!"

"Зачем мужчина должен зарабатывать $5 тысяч, если она хочет быть независимой?"

Однако нашлись и те украинцы, которые встали на защиту Софии Шамии. По их словам, модель довольно искренняя и производит очень положительное впечатление, а неудачно высказалась она просто из-за волнения:

"Приятная, искренняя красавица. Не все знает, так еще узнает".

"Очень хорошая девочка, я думаю, что она разволновалась на камеру".

"Ой,классная. С ошибками, немножко застенчивая, но живая и прекрасная".

"Очень приятная девушка и, возможно, просто немного растерялась".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николас Карма отреагировал на насмешки "одет, как село".

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