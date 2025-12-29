Украинский паспорт за взятку: певица из России назвала 'стоимость' смены гражданства и обратилась к нардепам

Певица Юлия Юрина, которая имеет российское гражданство и уже более 13 лет живет в Украине, заявила, что до сих пор не может получить украинский паспорт, несмотря на сданные экзамены и поданные документы. Артистка рассказала, что в процессе оформления гражданства ей неоднократно намекали на неофициальные способы "ускорения", однако она отказалась от таких предложений.

Об этом Юрина рассказала "Люкс ФМ", комментируя затягивание процедуры и отсутствие официальных ответов от государственных органов. По ее словам, уже более года она не может получить ответ от Министерства культуры, несмотря на многочисленные обращения. Сейчас певица вынуждена просить народных депутатов отправлять депутатские запросы, чтобы сдвинуть процесс с места.

"Мы обращаемся к народным депутатам, чтобы они подавали депутатский запрос Министерству культуры, чтобы получили ответ. Уже год, как я не могу получить официальный ответ от Министерства культуры, поэтому обращаемся к народным депутатам. Они (Минкульт. – Ред.) не отказывают, они просто не отвечают", – объяснила артистка.

Отметим, что решение получить украинское гражданство певица приняла еще в 2019 году.

Юрина подтвердила, что сталкивалась с предложениями решить вопрос за деньги. По ее словам, к ней обращались посторонние лица, которые предлагали "помощь" в обмен на взятку в размере от 2 до 8 тысяч долларов.

Она подчеркнула, что принципиально отказалась от таких схем: "Официальные службы даже не зарекались ни о каких взятках. Все официально. Ко мне обращались другие организации, которые говорили: "Мы сделаем вам за деньги". Но я считаю, что это надо делать только правильными путями. Я против взяток и никому не дам взятки. Я завоюю это украинское гражданство своей позицией, своим творчеством и своими действиями, которые я делаю для страны".

В частности, Юлия Юрина рассказала, что с начала полномасштабного вторжения не поддерживает никакой связи с родителями, которые остались в России. По ее словам, это сложное решение, однако оно стало необходимым.

"Это гораздо проще для нервной системы, чем объяснять свой быт и существование здесь. Потому что вряд ли они поймут", – сказала она.

Проблемы с получением гражданства у Юриной продолжаются не первый год. В феврале 2025 года певица сообщала, что несмотря на сданный экзамен по украинскому языку и наличие постоянного вида на жительство, ее документы снова не приняли. Для обновления российского загранпаспорта ей пришлось ехать в Молдову, потратив шесть дней в пути и значительные средства. По словам Юриной, для подачи документов необходимо отдельное ходатайство от Министерства культуры, которое должно подтвердить ее значимость для государства.

В Государственной миграционной службе тогда объясняли, что граждане РФ могут получить украинское гражданство только за отдельными исключениями. В комментариях к официальной странице ведомства пользователи неоднократно призывали причислить Юрину к этой категории, учитывая ее культурную деятельность, многолетнюю жизнь в Украине и открытую проукраинскую позицию.

В апреле OBOZ.UA писал: певица также призналась, что из-за своего творчества и публичной позиции в поддержку Украины может подвергнуться преследованиям в России. Она отмечала, что каждое ее выступление или заявление фактически представляют риск уголовного преследования со стороны российских властей.

