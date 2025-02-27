Сдала языковой экзамен и пережила нервный срыв в посольстве РФ: певице из России, которая 13 лет живет в Украине, отказали в гражданстве

Певица российского происхождения Юля Юрина, которая проживает в Украине уже 13 лет, снова столкнулась с трудностями в попытках получить гражданство. Несмотря на сданный языковой экзамен и наличие необходимых документов, она получила очередной отказ.

Видео дня

Юрина рассказала в Instagram, что ее основным документом для проживания является вид на постоянное проживание, но для легализации она должна была обновить загранпаспорт РФ, что было возможно только в Молдове. После возвращения в Украину она подала документы на гражданство с обновленным паспортом, но это не помогло.

"Сейчас я готовлюсь к еще двум экзаменам, которые мне нужно будет сдать, и самый главный документ, который позволит принять мои документы – это ходатайство от министерства, которое докажет, что я стратегически важное лицо для Украины, потому что документы на смену гражданству от таких паспортов, как у меня сейчас, просто по законодательству не принимают, и это должно быть как исключение. Я уже дважды отправляла письмо в Министерство культуры, чтобы за меня поручились и получила промежуточный ответ. Сейчас я снова буду писать письма Минкультуры с просьбой сделать представление на основании которого от меня смогут принять все эти документы", – отметила певица.

Юле Юриной приходится снова обращаться в Министерство культуры с просьбой подать соответствующее ходатайство. Несмотря на 13 лет жизни в Украине наличие свидетельства о браке с гражданином Украины и документов об обучении здесь на дневной форме, ее заявления до сих пор не принимают.

Однако для того, чтобы обновить документы, певице пришлось потратить 6 дней на дорогу в Молдову и обратно.

"Сейчас я уже нахожусь дома в Киеве. Я обновила штампы и документы. Все это путешествие заняла в общей сложности 6 суток, 2840 км на машине, 6 сечений пограничных служб, потому что не было ТО лицензии для Молдовы, а информация появилась только через 2 месяца с первой поездки. Парочку ситуаций, едва не превратившихся в ДТП, кучу нервов и даже не хочу говорить сколько денег", – сообщила артистка.

Еще в марте 2023 года она успешно сдала экзамен по украинскому языку, однако тогда не существовало сертификации по Конституции и истории Украины.

"Тогда еще мне говорили, что надо пройти экзамен по Конституции и истории Украины, но не существовало департамента, не существовало сертификатов и комиссии, чтобы принять эти экзамены. Сегодня мне выдали новую бумажку и сказали, что вы обязуетесь еще сдать экзамены за последние 4 месяца. Пока я ждала эту бумажку, сделали комитет по экзамену сертификации истории Украины и Конституции, и теперь нужно их еще сдать", – отметила Юрина.

Ранее OBOZ.UA писал, что жительницу Донецка с российским паспортом не пустили в Грузию. Женщина пожаловалась, что ее развернули на пункте контроля документов и усадили на самолет в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!