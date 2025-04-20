Певица Юлия Юрина, которая имеет российский паспорт, призналась, что ей грозит в РФ за выступления в Украине

Певица Юлия Юрина, имеющая российский паспорт, призналась, что за свою творческую деятельность в Украине и открытую позицию насчет войны ей грозит серьезное наказание на родине. В искреннем признании артистка рассказала о страхе перед преследованием со стороны российских властей.

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Об этом она сообщила в интервью "Громадському". Юлия Юрина – украинская артистка русского происхождения, которая в последние годы активно работает в украинском культурном пространстве. Она прославилась как участница электро-фолька группы YUKO, а ныне выступает сольно. После начала полномасштабной войны Юрина ясно выразила свою антивоенную позицию и стала частью культурного сопротивления.

Впрочем, ее гражданство остается обузой. Она признает, что каждый публичный шаг в Украине – выступление, высказывание, участие в событиях – потенциально чревато ей уголовным преследованием в России.

"Люди не думают о том, что я до сих пор являюсь гражданкой России, и что каждое мое действие, все, что я делаю здесь, — это уже 20 лет тюрьмы", – откровенно сказала Юрина.

Особенно рискованным стало ее участие в патриотических мероприятиях. Так недавно артистка выступала во Львове на вечере памяти погибших героев, где исполнила гимн Украинской повстанческой армии. После этого, по словам певицы, ее товарищ Саша Колмен Сердюк отметил: "Если все будет плохо, то тебя первым повесят".

Ранее OBOZ.UA писал, что Юлии Юриной было отказано в украинском гражданстве. Певица уже 13 лет живет в Украине, выражает свою гражданскую позицию и поддерживает ВСУ. Миграционная служба объяснила причину отказа.

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