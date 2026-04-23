'Я здесь как солдат'. Принц Гарри публично обратился к Путину во время визита в Украину

Во время третьего неанонсированного визита в Украину принц Гарри принял участие в Киевском форуме по безопасности. Он публично выступил с сильной речью, в ходе которой обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну.

Кроме того, герцог Сассекский откровенно обвинил оккупантов в "массовых убийствах и пытках" гражданских украинцев и заявил, что прибыл в Киев, чтобы в очередной раз напомнить миру об ужасном вооруженном конфликте. Соответствующая информация появилась на сайте Daily Mail.

"Именно сейчас есть шанс остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать совсем другой путь. Президент Путин, ни одна нация не выиграет от тех человеческих потерь, за которыми мы наблюдаем", – сказал младший сын Чарльза III.

Принц Гарри также отметил, что молодым людям в РФ годами "промывают мозг" с помощью системы, которая "создана для того, чтобы уничтожить их идентичность". Поэтому россияне совершают безжалостные "нападения на гражданское население, убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительно депортируют целые группы населения, в частности, детей".

Герцог Сассекский также обратился к делегатам с напоминанием о том, что участвует в форуме не как политик, а человек, который имел опыт службы в армии.

"Я здесь как солдат, который понимает, что такое служба, как гуманитарный деятель, который собственными глазами видел человеческие жертвы конфликта, и как друг Украины, который верит, что мир не должен привыкнуть к этой войне или стать равнодушным к ее последствиям. Все, что здесь происходит, – это не просто война за территорию. Это война за ценности, за суверенитет. За то, имеют ли еще значение принципы, на которых основывается наша общая демократия", – подчеркнул принц.

Что известно о визите принца Гарри в Украину

23 апреля рано утром младший сын Чарльза III прибыл в Киев. Целью его визита стало участие в 18-м Киевском форуме по безопасности, что включает выступление с обращением и присоединение к одной из панелей с участием украинских ветеранов.

В интервью ITV News принц Гарри отмечал, что во время поездки хочет поддержать украинцев и привлечь внимание международного сообщества к российской военной агрессии. Его цель "напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые выполняют чрезвычайную работу каждый час каждый день в невероятно сложных условиях".

Заметим, что ранее принц Гарри дважды приезжал в нашу страну. 10 апреля 2025 года он прибыл во Львов, где провел несколько часов в реабилитационном центре Superhumans, в котором проходят лечение и протезирование украинские военные и гражданские. В сентябре того же года он приехал в Киев и воочию увидел последствия кровавой деятельности РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри показал особые подарки от украинских военных, которые хранит дома на почетном месте.

