Принц Гарри показал особые подарки от украинских военных, которые хранит дома на почетном месте

Член королевской семьи Великобритании принц Гарри хранит в своем доме в Монтесито, штат Калифорния, символические подарки от украинских защитников. В кабинете младшего сына Чарльза III размещен стенд с шевронами боевых бригад Сил обороны Украины.

Об этом стало известно из видео, которое Меган Маркл обнародовала в Instagram-stories. Герцогиня Сассекская продемонстрировала новые продукты своего бренда As Ever, а когда вручила их мужу, на камеру попала его особая коллекция.

На почетном месте принц Гарри держит символику бригад морской пехоты, десантно-штурмовых войск, 3-й штурмовой бригады, Добровольческого украинского корпуса, бригад Национальной полиции "Лють" и "Рубіж" и тому подобное. Эту доску герцог Сассекский получил в подарок от украинской сборной на Играх Непокоренных в 2025 году.

Визиты принца Гарри в Украину

Стоит отметить, что герцог Сассекский стал первым членом британской монархии, который приехал в нашу страну после начала большой войны. 10 апреля 2025 года он прибыл с необъявленным визитом во Львов. Принц Гарри посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center.

Уже 12 сентября того же года младший сын Чарльза III совершил первый визит в Киев. Целью его поездки было сделать все возможное, чтобы помочь украинским военнослужащим, которые получили серьезные ранения на фронте.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать гуманизировать людей, причастных к этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит", – отмечал принц Гарри.

Во время визита герцог Сассекский посетил места российских ударов, Национальный музей Украины во Второй мировой войне, а также Аллею Героев в столице.

