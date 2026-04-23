Глава налоговой в Киеве скрыла декларацию: родители-пенсионеры купили кучу квартир, а деверь – воспользовался услугами "лося"

Инна Якушко, начальница Главного управления Государственной пограничной службы (ГУ ГНС) в Киеве, скрыла свои декларации. Она стала одной из нескольких региональных руководительниц налоговой, которые не показывают свои доходы и расходы. Как предполагают источники, вероятная причина – работа мужа Якушко в СБУ.

OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которых расскажет о состоянии чиновников, которые воспользовались возможностью скрыть свои декларации. Об имуществе родителей Якушко, а также о ее родственнике, который пользуется услугами "лосей", читайте в первой публикации.

Тысячи украинцев скрыли свои декларации: кто и каким образом

В Украине из публичного доступа "исчезли" тысячи деклараций чиновников. На запрос OBOZ.UA в НАПК сообщили: они не имеют права проверять основания для исключения из публичной части реестра, если к ним обращается уполномоченный орган.

Во время военного положения скрывать декларации военных – правильное решение. Особенно если речь идет о тех, у кого на оккупированных территориях могли остаться близкие родственники. Однако, когда таким правом пользуются правоохранители в глубоком тылу или чиновники разного уровня – такие решения являются по меньшей мере спорными.

OBOZ.UA уже писал о том, что глава Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл свою декларацию после того, как женился на Валентине Стасенко (девичья фамилия Федько). Пресс-служба Волынской таможни заявляла, что жена их руководителя – военная. Однако журналисту OBOZ.UA удалось выяснить, что она на самом деле служит в СБУ.

Похожая ситуация и с Инной Якушко. Чиновница не показывает ни свою зарплату, ни сбережения, ни недвижимость или машины. При том, например, свою декларацию опубликовал и президент Владимир Зеленский, и министр обороны Михаил Федоров.

OBOZ.UA попытался выяснить, какую информацию могла бы упомянуть чиновница в своей декларации. Так, отцу Якушко, 74-летнему Валерию Алексеевичу, принадлежат три квартиры и помещение на проспекте Берестейском, 37 (территория "КПИ") площадью 47,8 кв. м. Нежилое помещение на территории вуза Валерий Алексеевич купил в 2021-м. Другая недвижимость:

В ЖК "Парковые Озера" квартиру площадью 145 кв. м купил в 2015-м. Дочь тогда работала в Государственной налоговой инспекции в Печерском районе. Такая квартира сейчас может стоить около 217 тыс. долларов.

Две соседние квартиры в ЖК "Новомостицко-Замковецкий" площадями 42,3 и 41,9 кв. м. Жилье оформил еще в 2018-м. Якушко тогда работала директором Департамента аудита Главного управления ГФС в г. Киеве. Сейчас такие квартиры стоят около 126 тыс. долларов.

Матери чиновницы, 72-летней Марии Григорьевне, принадлежат:

Квартира площадью 93 кв. м в ЖК "Парковые Озера" (собственность с 2017 года). Ориентировочная стоимость – 140 тыс. долларов.

(собственность с 2017 года). Ориентировочная стоимость – 140 тыс. долларов. Часть квартиры площадью 91,1 кв. м на Троещине (подарена в 2017-м). Доля в собственности в этой квартире с конца 2025-го также есть и у мужа чиновницы.

Квартира площадью 50,7 кв. м на Троещине (оформлена в 2016-м). Именно в ней зарегистрированы родители чиновницы.

Поэтому, кроме двух квартир на Троещине, где много лет живут родители Якушко, пенсионеры стали владельцами еще как минимум четырех квартир и помещения за годы работы их дочери в налоговой. Актуальная стоимость такой недвижимости может составлять около 550 тыс. долларов.

Муж руководительницы киевской налоговой, Павел Якушко, на основании договора дарения в конце 2025-го стал совладельцем квартиры площадью 189,9 кв. м на бульваре Дарницком в Киеве. Кроме того, в 2019-м он получил в наследство однокомнатную квартиру на ул. Академика Королева.

Похоже, семья Якушко вместе инвестировала в недвижимость в "Парковых Озерах", ведь брату налоговика принадлежат четыре помещения в этом ЖК (площадью до 14,33 кв. м каждое).

Родственник пользовался услугами "лосей"?

Дивер главы ГНС в Киеве, Александр Якушко, занимается бизнесом. Он указан как главный бухгалтер и руководитель компании "Итуно Групп". Эта фирма занимается ремонтом компьютеров. По состоянию на прошлый год в ней был всего один работник (сам Якушко), а последние два года компания работает с убытком.

До 2017-го Александр Якушко был владельцем компании с похожим названием – "Итуно". Она занималась программированием. Дивер чиновницы переоформил компанию на россиянина сразу после того, как следственное управление финансовых расследований ГФС заинтересовалось расчетами "Итуно" с "Львовоблэнерго". Налоговики подозревали компании в уклонении от уплаты налогов на значительную сумму.

За считанные месяцы новым владельцем и директором "Итуно" стал россиянин Оглы Милорд Нюнюйович. Он, как уже писал OBOZ.UA, владеет более 130 компаниями в Украине и входит в перечень крупнейших владельцев юрлиц среди иностранцев. Оглы Милорд зарегистрирован в Ростове-на-Дону. Его отец, Оглы Нюню Димович, на которого оформлено более 80 украинских фирм, ранее жил в Донецке, а после оккупации получил гражданство РФ.

Большинство фирм отца и сына Оглы уже давно не работают или имеют проблемы с БЭБ и полицией. Вероятно, они являются типичными фиктивными владельцами – так называемыми "лосями". Их услугами пользуются те, кто хочет или избавиться от проблемной компании, или скрыть имя настоящего владельца фирмы.

Преимущество "лосей" – они находятся за границей и готовы оформлять на себя фирмы, которые фигурируют в уголовных производствах, имеют большие долги и т.п.

Ситуация, когда даже близкий родственник руководительницы ГНС в Киеве пользуется услугами номиналов, является показательной. Схема использования подставных лиц существует годами, а предприниматели, которые так избавляются от проблемных активов, обычно не несут ответственности.

OBOZ.UA продолжит писать о состоянии чиновников, которые скрыли свои декларации. О коллегах Якушко читайте в следующих публикациях. Продолжение следует.