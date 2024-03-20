'Я видел своими глазами!' Автор видео из Кейт Миддлтон, где якобы разглядели ее двойницу, сделал резкое заявление

Видео живой и здоровой принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после перенесенной операции на брюшную полость начало очередную волну конспирологических утверждений о двойнице, которая возмутила британца Нельсон Сильва, автора соответствующих кадров. Он утверждает, что опубликованное доказательство должно было успокоить слухи об исчезновении принцессы, но еще больше взбудоражило население, которое наперекор отказывается верить в правду.

По словам 40-летнего Нельсона Сильвы, он собственными глазами видел Миддлтон с мужем принцем Уильямом во время прогулки из фермерского магазина в миле от их дома Adelaide Cottage в Виндзоре. Мужчина сообщил The Sun, что озадачен, что даже после предоставленных доказательств общество все еще создает теории заговоров.

"Я не столько шокирован тем, что эти комментарии продолжаются, я просто озадачен, как именно они могут продолжаться. Это видео, на котором четко видно ее и Уильяма. Я видел их своими глазами. Это была абсолютно спокойная ситуация. Что еще нужно, чтобы от нее отстали? Я думал, что после того, как это опубликуют, они замолчат. Но эти люди сейчас так увлечены драмой. Они вложили столько времени и энергии в эти слухи и ложь, что не могут успокоиться", – с грустью объяснил Сильва.

В частности, мужчина объяснил, что встреча с королевской семьей была случайной. Он имел немного времени на покупку продуктов и именно тогда заметил две знакомые фигуры, шедшие за хлебом. "Потом я увидел, как Кейт слегка повернула голову, я сказал: "О, я ее знаю". Они пошли в мясную секцию, а я стоял сзади. Они разговаривали с персоналом и смеялись", – вспомнил мужчина.

Как он отметил, видео было снято только для распространения среди родственников в Португалии, а попало в сеть не по собственному желанию, как доказательство того, что с принцессой все хорошо.

"Я начал записывать, когда они шли к автостоянке. Они просто выглядели очень счастливыми и расслабленными вместе. Это показывает, что она в порядке, и ей становится лучше. Честно говоря, запись видео была абсолютно вне комфорта, но на тот момент это было только для моей семьи", – рассказал он.

Напомним, Кейт Миддлтон в последний раз появлялась на публике на Рождество 25 декабря 2023 года. Впоследствии королевская семья сообщила о переносе принцессой операции на брюшную полость, из-за чего она не будет появляться на публике около 4 месяцев.

Загадочная болезнь породила множество слухов о состоянии Миддлтон. Последней каплей к началу массового распространения теории заговоров стала неудачно отредактированная фотография принцессы с детьми ко Дню Матери. На ней нашли аж 9 несоответствий.

Впоследствии начались спекуляции насчет настоящего местонахождения королевского лица. Появились слухи, что принц Уильям изменил ей с давней сельской знакомой Роуз Генбери. На это указывало отсутствие обручального кольца на руке принцессы на том же отредактированном фото.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Кейт Миддлтон на опубликованном в сети видео, снятом Нельсоном Сильвой, поклонники не восприняли за настоящую. Некоторые считают, что кадры сгенерированы искусственным интеллектом, а кто-то предположил, что она имеет двойницу. И она действительно есть – британка Гайди Аган. Впрочем, женщина утвердила, что имеет алиби и отвергла любые допущения теории заговора.

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