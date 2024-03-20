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"Я видел своими глазами!" Автор видео из Кейт Миддлтон, где якобы разглядели ее двойницу, сделал резкое заявление

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
327
'Я видел своими глазами!' Автор видео из Кейт Миддлтон, где якобы разглядели ее двойницу, сделал резкое заявление

Видео живой и здоровой принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после перенесенной операции на брюшную полость начало очередную волну конспирологических утверждений о двойнице, которая возмутила британца Нельсон Сильва, автора соответствующих кадров. Он утверждает, что опубликованное доказательство должно было успокоить слухи об исчезновении принцессы, но еще больше взбудоражило население, которое наперекор отказывается верить в правду.

По словам 40-летнего Нельсона Сильвы, он собственными глазами видел Миддлтон с мужем принцем Уильямом во время прогулки из фермерского магазина в миле от их дома Adelaide Cottage в Виндзоре. Мужчина сообщил The Sun, что озадачен, что даже после предоставленных доказательств общество все еще создает теории заговоров.

"Я не столько шокирован тем, что эти комментарии продолжаются, я просто озадачен, как именно они могут продолжаться. Это видео, на котором четко видно ее и Уильяма. Я видел их своими глазами. Это была абсолютно спокойная ситуация. Что еще нужно, чтобы от нее отстали? Я думал, что после того, как это опубликуют, они замолчат. Но эти люди сейчас так увлечены драмой. Они вложили столько времени и энергии в эти слухи и ложь, что не могут успокоиться", – с грустью объяснил Сильва.

В частности, мужчина объяснил, что встреча с королевской семьей была случайной. Он имел немного времени на покупку продуктов и именно тогда заметил две знакомые фигуры, шедшие за хлебом. "Потом я увидел, как Кейт слегка повернула голову, я сказал: "О, я ее знаю". Они пошли в мясную секцию, а я стоял сзади. Они разговаривали с персоналом и смеялись", – вспомнил мужчина.

Как он отметил, видео было снято только для распространения среди родственников в Португалии, а попало в сеть не по собственному желанию, как доказательство того, что с принцессой все хорошо.

"Я начал записывать, когда они шли к автостоянке. Они просто выглядели очень счастливыми и расслабленными вместе. Это показывает, что она в порядке, и ей становится лучше. Честно говоря, запись видео была абсолютно вне комфорта, но на тот момент это было только для моей семьи", – рассказал он.

"Я видел своими глазами!" Автор видео из Кейт Миддлтон, где якобы разглядели ее двойницу, сделал резкое заявление

Напомним, Кейт Миддлтон в последний раз появлялась на публике на Рождество 25 декабря 2023 года. Впоследствии королевская семья сообщила о переносе принцессой операции на брюшную полость, из-за чего она не будет появляться на публике около 4 месяцев.

Загадочная болезнь породила множество слухов о состоянии Миддлтон. Последней каплей к началу массового распространения теории заговоров стала неудачно отредактированная фотография принцессы с детьми ко Дню Матери. На ней нашли аж 9 несоответствий.

Впоследствии начались спекуляции насчет настоящего местонахождения королевского лица. Появились слухи, что принц Уильям изменил ей с давней сельской знакомой Роуз Генбери. На это указывало отсутствие обручального кольца на руке принцессы на том же отредактированном фото.

"Я видел своими глазами!" Автор видео из Кейт Миддлтон, где якобы разглядели ее двойницу, сделал резкое заявление

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Кейт Миддлтон на опубликованном в сети видео, снятом Нельсоном Сильвой, поклонники не восприняли за настоящую. Некоторые считают, что кадры сгенерированы искусственным интеллектом, а кто-то предположил, что она имеет двойницу. И она действительно есть – британка Гайди Аган. Впрочем, женщина утвердила, что имеет алиби и отвергла любые допущения теории заговора.

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