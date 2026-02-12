'Я в шоке'. Алина Гросу узнала пол первенца и очаровала сеть реакцией мужа. Трогательное видео с гендер-пати

Украинская певица Алина Гросу, которая в начале этого года объявила о беременности, рассекретила пол первенца. 30-летняя артистка носит под сердцем мальчика.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала трогательное видео с гендер-пати, где удалось заснять эмоциональную реакцию ее и мужа на новость.

"Наша маленькая вселенная. Наш мальчик. Теперь могу сказать об этом вслух. P.s. и да, я сама в шоке. Ура", – отметила исполнительница.

На ролике видно, как Алина Гросу с возлюбленным стоят на фоне живописной природы, держа в руках хлопушки. Когда пара увидела синий дым, начала искренне улыбаться, а муж исполнительницы мгновенно стал ее обнимать и прыгать на месте.

Радостные эмоций от гендер-пати возникли и у поклонников артистки. В комментариях к публикации пользователи сети начали желать будущему сыну влюбленных только самого лучшего и отмечали, что были очень тронуты реакцией мужа Гросу на пол малыша.

"Ой класс. Счастья вам и сыночку".

"Поздравляю! Я еще не видела, чтобы муж так прыгал от радости, это так мило".

"Такая счастливая за вашу семью. Дай Бог, чтобы только такие новости к нам приходили, о рождении детей, о счастливых семьях. Так этого хочется. Чтобы мы все были под мирным и счастливым небом Украины".

"Класс. А как будущий папа радуется. Вы супер!"

"Поздравляю! У вас будет очень красивый мальчик".

Напомним, что первые слухи о беременности Алины Гросу появились в декабре 2025 года. Тогда блогер Богдан Беспалов обнародовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, где можно увидеть артистку с округлившимся животиком.

Определенный период знаменитость никак не комментировала предположения о пополнении в семье, однако в январе 2026-го расставила все точки над "і". Она обнародовала клип на песню "Жить на полную", в котором официально подтвердила, что носит первенца под сердцем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 40-летняя звезда "Фабрики звезд" Лавика рассекретила пол будущего ребенка.

