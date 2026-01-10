Алина Гросу подтвердила беременность: певица показалась с округлым животиком в новом клипе. Видео

В конце прошлого года в сети заподозрили, что украинская певица Алина Гросу ждет первенца. Длительный период она никак не комментировала подобные предположения, однако в конце концов решила раскрыть интригу. Исполнительница официально сообщила, что носит малыша под сердцем.

Радостной новостью она поделилась в клипе к новой композиции "Жити на повну". В видеоработе артистка показала на камеру свой беременный животик, а также приоткрыла завесу жизни с любимым.

Пара не скрывала своих чувств в клипе, ведь часто держалась за руки, обнималась, а также поделилась романтическими моментами быта. И все же центральным элементом сюжета стала новость о том, что их семья станет больше на одного человека. Алина Гросу нежно гладила свой округлый животик, тогда как избранник ее целовал.

Что интересно, лицо своего мужа исполнительница в видеоработе так и не показала. Однако, на просторах сети давно предполагают, что ее сердце завоевал российский актер Роман Полянский.

Откуда взялись слухи о беременности певицы

В декабре 2025 года блогер Богдан Беспалов обнародовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых можно увидеть Алину Гросу в обтягивающем образе, что отлично подчеркнул округлый животик. Тогда интернет-деятель поздравил артистку с предстоящим пополнением, а также намекнул, что отцом малыша может быть исполнитель Don Maron, который скрывает личность за масками.

Стоит отметить, что певцы записали несколько дуэтных композиций, в клипах к которым очень активно взаимодействовали между собой. Аудитория заметила между Алиной Гросу и ее коллегой искру, поэтому заподозрила, что под образом Don Maron скрывается Роман Полянский.

Хотя артистка никогда официально не подтверждала имя своего супруга, ее неоднократно замечали в компании российского актера на публике. Так, например, они вместе посетили званый ужин у мэра Нью-Йорка. После мероприятия в соцсетях госпожи посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Симы Каретной появилось фото с парой, в подписи к которой она назвала Полянского "спутником Алины Гросу по жизни".

А вот в феврале 2024 года актер и исполнительница проводили время в компании друзей в одном из ресторанов. Вероятно, на запись попал момент празднования дня рождения Полянского, который был 9 ноября.

