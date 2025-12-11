Алину Гросу заподозрили в тайной беременности из-за фото с заметным животиком: блогер намекнул, от кого певица ждет ребенка

Украинскую певицу Алину Гросу заподозрили в том, что она носит первенца под сердцем. Причиной появления таких предположений стали фотографии 30-летней артистки, на которых можно увидеть ее округлый животик.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале блогера Богдана Беспалова. Интернет-деятель даже намекнул, что отцом ребенка может быть исполнитель Don Maron.

"Алина Гросу ожидает первенца. Котенок (так блогер называет своих информаторов. – Ред.) заметил певицу с округлившимся животиком в одном из американских супермаркетов. Поговаривают, что к этому действу привлечен тот самый Don Maron. Наши поздравления", – говорится в посте.

Заметим, что Don Maron – загадочный певец, который скрывает от публики свою личность и постоянно носит различные маски. Алина Гросу несколько раз сотрудничала с артистом и выпустила с ним две дуэтные композиции "Летаем" и Say My Name.

Что интересно, в видеоработах к трекам исполнители довольно активно взаимодействуют между собой, а в соцсетях часто делятся совместными кадрами, где обнимаются и держатся за руки. Аудитория заметила между ними искру, и даже заподозрила, что за образом Don Maron скрывается муж Алины Гросу – российский актер Роман Полянский.

