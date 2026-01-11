'Я тренируюсь каждый день': победительница 'Зважених та щасливих' призналась, удержала ли свой вес после проекта

Финалистка 10-го сезона проекта "Зважені та щасливі" Магдалина Димид рассказала, что смогла удержать вес после окончания шоу и даже поставила себе цель в 2026-м избавиться еще от 15 кг. Она отметила, что самое сложное начинается именно после финала, когда исчезает внешний контроль и мотивация.

По словам Димид в интервью медиа "Твоє місто", в рамках проекта все условия работают на снижение веса, тогда как после его завершения человек остается один на один с собственными привычками. Она отметила, что уже на втором месяце участия почувствовала спад мотивации, однако сознательно сделала ставку на дисциплину и четкую систему действий.

"Я тренируюсь каждый день: 45 минут силовых упражнений и до двух часов тренировки в целом добираю кардио. Это на всю жизнь. Мой организм успевает восстанавливаться, усталости нет", – рассказала девушка.

Она подчеркнула, что не всегда имеет желание идти в зал, однако не позволяет себе "внутренних переговоров" о пропуске занятий. По ее словам, именно дисциплина стала ключевой разницей между теми участниками, которым удалось сохранить результат, и теми, кто его потерял.

За шесть месяцев Магдалина Димид похудела на 65 килограммов – со 144 кг до 79 кг. Она называет этот темп экстремальным, поэтому сейчас вместе с тренером постепенно повышает калораж, чтобы снижение веса происходило медленнее и без вреда для здоровья. Ее цель – достичь веса 65 кг в течение года, сбросив еще около 15 килограммов.

Финалистка также рассказала о состоянии здоровья и питания. Она ежемесячно сдает анализы и отмечает, что показатели, которые до проекта были вне нормы, сейчас стабилизировались. Питание, по ее словам, составляет 80% успеха: три приема пищи в день, контроль калорийности, достаточное количество воды и простой, повторяющийся рацион. Завтрак Магдалины неизменен – яйца, творог с зеленью и цельнозерновой хлеб, что позволяет уменьшить количество ежедневных решений и избегать срывов.

Она также обратила внимание на финансовый аспект изменений. До участия в шоу Димид регулярно заказывала фастфуд, пиццу и суши, что обходилось значительно дороже, чем нынешний рацион из базовых продуктов. По ее словам, разница в расходах фактически покрывает абонемент в спортзал.

Говоря о психологической стороне, Магдалина призналась, что на время сознательно ограничила социальную жизнь, чтобы выстроить новую систему. Она отказалась от вечеринок, придерживалась четкого графика сна, работы, тренировок и питания, а в сложные моменты поддержкой становились молитва и осознание конечной цели. Сейчас она постепенно возвращается к привычной жизни, позволяя себе мелкие послабления, но убеждена, что сможет удержать достигнутый вес.

"Я попросила друзей простить меня, потому что должна была понять, как жить дальше. Было трудно, я плакала через день, глядя на фото развлечений друзей. Но я знала, что там море соблазнов – алкоголь, фастфуд, сладости, что я не смогу правильно питаться, тренироваться в зале, засыпать в 22:00 и просыпаться в 7:00. Зачем лишний раз испытывать себя?" – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что 28 декабря 2025 года состоялся финал 10-го сезона "Зважених та щасливих". Победителем стал одессит Вячеслав Грабовый, который похудел со 195 кг до 91 кг и получил главный приз – 300 тысяч гривен. Его финалистами были Магдалина Димид и Вадим Бойко, который за время проекта снизил вес со 147 кг до 82 кг.

