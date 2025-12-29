Вячеслав Грабовый победил в 10-м сезоне 'Зважених та щасливих': как он выглядел в начале шоу и после похудения на 104 кг

28 декабря на телеканале СТБ состоялся решающий этап 10-го сезона проекта "Зважені та щасливі". В студии собрались все участники шоу, ведущие, звездные тренеры и, конечно, главные герои мероприятия – трое финалистов, чтобы в конце концов узнать имя победителя. Наиболее впечатляющего результата в похудении смог достичь одессит Вячеслав Грабовый, который и получил главный приз проекта – 300 тысяч гривен.

Во время участия в "Зважений та щасливих" мужчина избавился от 104 лишних килограммов, указано в Instagram-странице шоу. Его конкурентами в финале были Магдалина Димид и Вадим Бойко.

Вячеслав Грабовый начал свое участие в проекте с весом 195 килограммов при росте 178 сантиметров. Благодаря упорной работе над своим телом он смог достичь кардинальных изменений, и теперь весит 91 кг. В процентном отношении он сбросил 53,33% от общего веса. Что интересно, результат даже превзошел ожидания Грабового, ведь он пришел на проект с целью избавиться от 60 –100 килограммов.

Другие финалисты показали тоже довольно хорошие результаты. Магдалина Димид пришла на "Зважених та щасливих" с весом 144 кг, а теперь отметка на ее весах составляет 79 кг. Вадим Бойко смог похудеть со 147 кг до 82 кг.

Что известно о победителе "Зважених та щасливих"

Вячеслав Грабовый вместе с другом развивает небольшой строительный бизнес, а сейчас еще и активно занимается волонтерством. Он женат и имеет двоих детей – Мирославу и Давида. Во время большой войны семья победителя шоу выехали в Израиль, после чего они ни разу не виделись вживую, ведь женщина боится возвращаться с сыном и дочкой в Одессу, которую постоянно обстреливает враг.

Как делился Вячеслав Грабовый, он никогда не был худым. Даже в школьные и студенческие годы, когда занимался кикбоксингом, он имел лишний вес. Главной мотивацией похудеть для мужчины стали его дети. По словам Грабового, он всегда мечтал, чтобы сын и дочь гордились им и не стеснялись его веса.

