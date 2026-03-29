'Я одержим': Джей Ди Вэнс назвал НЛО 'демонами' и пообещал раскрыть тайные файлы об 'инопланетянах'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает НЛО инопланетянами и объясняет их происхождение религиозными убеждениями. В то же время он подтвердил, что работает над раскрытием засекреченных правительственных материалов, связанных с НЛО.

Видео дня

Об этом Вэнс рассказал в интервью политическому комментатору Бенни Джонсону. Во время разговора он признал, что тема НЛО вызывает у него особый интерес и даже назвал себя "одержимым" этим вопросом.

По словам вице-президента, он не поддерживает популярную версию о внеземном происхождении таких явлений. "Я не думаю, что это инопланетяне. Я считаю, что это все-таки демоны, но это тема для более длительного разговора", – заявил Вэнс.

Вице-президент также пояснил, что склонен рассматривать необъяснимые явления через призму своего религиозного мировоззрения.

"Ну, знаете, я думаю, что небесные существа, которые летают вокруг и делают с людьми странные вещи, – это просто желание описать все небесное, все потустороннее, назвав это инопланетянами. Я имею в виду, что каждая великая мировая религия, включая христианство, в которое я верю, понимает, что существуют странные вещи и есть вещи, которые очень трудно объяснить. И я, естественно, когда слышу о, так сказать, сверхъестественных явлениях, обращаюсь к христианскому пониманию того, что там, в мире, есть много добра, но есть и некоторое зло. И я думаю, что одна из самых больших хитростей дьявола заключается в том, чтобы убедить людей, что что-то никогда не существовало", – отметил Джей Ди Вэнс.

Отдельно вице-президент прокомментировал возможность обнародования засекреченных материалов об НЛО. Он подтвердил, что администрация работает над этим процессом. В то же время Вэнс признал, что пока не имел возможности глубоко погрузиться в эту тему из-за занятости государственными делами.

"Когда я пришел, я был одержим файлами об НЛО. А потом ты начинаешь быть очень занят заботами об экономике, национальной безопасности и подобные вещи", – объяснил он.

Несмотря на это, вице-президент заверил, что намерен вернуться к этому вопросу. "У меня еще есть три года на посту вице-президента. Я докопаюсь до сути дел об НЛО", – сказал он, добавив, что даже рассматривал возможность посетить таинственную "Зону 51", но пока этого не сделал.

Заявления Вэнса прозвучали на фоне обещания Дональда Трампа начать процесс рассекречивания правительственных материалов, связанных с НЛО и возможной внеземной жизнью. Соответствующее намерение президент озвучил в феврале, поручив соответствующим учреждениям подготовить такие данные к обнародованию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!