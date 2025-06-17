'Я очень прошу вас прийти': жена погибшего актера Юрия Фелипенко назвала время и место прощания с героем

В Киеве 19 июня состоится прощание с актером и защитником Украины Юрием Фелипенко, который погиб на фронте. Его жена, телеведущая и блогер Екатерина Мотрич, сообщила детали церемонии в своем Instagram и эмоционально обратилась ко всем, кто знал и ценил ее мужа.

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"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня – стало бы утешением", – написала женщина. Она также добавила, что прощание будет проходить в два этапа.

В 11:00 церемония начнется в Театре на Подоле – месте, где Юрий провел много лет творческой жизни. Этот этап для друзей, коллег, людей, которые были рядом в профессиональной и личной жизни актера. В 13:30 траурная церемония продолжится в Михайловском Златоверхом соборе. Сюда могут прийти все желающие отдать дань уважения воину, который положил жизнь за Украину.

О гибели Юрия Фелипенко стало известно 15 июня. Екатерина Мотрич первой сообщила об этом в соцсетях: "Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили".

Фелипенко служил в рядах Вооруженных Сил Украины в составе батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона. В ВСУ присоединился добровольно после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С апреля 2024 года был официально на фронте.

Жизненный и творческий путь Юрия Фелипенко

Актер родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, учился в мастерской Юрия Высоцкого. После выпуска работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где сыграл более двух десятков ролей. Среди наиболее известных спектаклей – "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Сірі Бджоли", "Імітація", "Украдене щастя".

Кроме театра, актер активно снимался в кино и сериалах. Его дебют на экране состоялся в 2014 году в сериале "Возвращение Мухтара-9". Впоследствии он исполнил главные роли в фильмах "Цвет страсти", "Обещание Богу", а также играл в фильмах "Оккупированные", "Отдел-44", "Что делает твоя жена".

Знаменитость также обладал особым голосом и талантом к дубляжу. Зрители могли услышать его в украинских озвучках к популярным зарубежным мультфильмам и фильмам, в частности в "Как приручить дракона-2" и "Первой украинской сказке".

С ведущей Екатериной Мотрич Юрий Фелипенко познакомился еще до полномасштабной войны. Их отношения длились более пяти лет, и в 2023 году пара поженилась. Екатерина неоднократно трогательно рассказывала о своем муже, называя его "человеком чести", "лучшим другом" и "опорой".

Ранее OBOZ.UA писал, как украинское общество отреагировало на гибель Юрия Фелипенко. Актера вспомнили как светлого, отзывчивого и талантливого.

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