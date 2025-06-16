'Боже, какой ужас': украинские звезды эмоционально отреагировали на гибель актера Юрия Фелипенко

Гибель на войне против российских оккупантов 32-летнего актера Юрия Фелипенко стала шоком для многих украинских публичных личностей. Прощание с военнослужащим состоится в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где он работал до того, как присоединиться к рядам защитников.

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Трагическую новость сообщила в Instagram жена воина Екатерина Мотрич, соучредитель и ведущая YouTube-проекта "эбаут". Она рассказала, что в ее доме до сих пор стоит подаренный Юрием букет – воин, даже будучи на фронте, ежемесячно заказывал для любимой доставку цветов. "Потому что очень любил", – написала Мотрич.

"Юра был лучшим мужем и командой для меня. Если бы только я могла показать вам, какой любовью была окутана, какой поддержкой и пониманием, и в какую пустоту сейчас провалилась", – поделилась украинка.

Ее подруга, соучредитель и ведущая "эбаута" Нати Гресько призналась: "Мне болит за Катю. Болит за Юру, которого ждала большая сцена. Болит за историю, которая должна была бы длиться дольше... Берегите близких и не откладывайте им слова любви на потом".

В комментариях на странице Екатерины Мотрич в Instagram ее поддержали многие знаменитости.

"Невероятная боль. Соболезнования. Сил. Слова лишние..." – написала Наталья Жижченко, солистка группы ONUKA.

"Екатерина, очень сочувствую", – написал шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко.

Поддержку Мотрич и соболезнования выразили также журналистки Алина Доротюк, Рамина и Маричка Падалко, блогеры Елена Мандзюк и Сабина Мусина, фотографы Влада и Константин Либеровы, актриса Екатерина Кузнецова, певица и ведущая Даша Астафьева, певица Роксолана Сирота, музыкант Амил Насиров, инфлюенсер Игорь Лаченков, стендап-комик Василий Байдак, комик и военнослужащий Сергей Чирков и многие другие.

"Погиб наш Юрий Фелипенко", – сообщила пресс-служба Театра на Подоле.

Продюсер Евгений Литвиненко заявил о невероятной потере. Он описал Фелипенко как светлого, отзывчивого и талантливого, рассказал, что мужчина играл в театре и кино и добровольно присоединился к армии.

"Прощание состоится в Театре на Подоле. Не знаю как остановить слезы... Юрчик, мы же должны были кино вместе снимать в этом году", – обратился он к павшему защитнику.

Ведущая Маша Ефросинина написала, что "все это очень несправедливо, это ужас и боль".

"Именно с Юрия Фелипенко и его ролей в свое время у меня возникло ощущение зарождения новой эры современных молодых украинских актеров. Кроме несомненного таланта, он оказался еще и Героем, защитником нашей страны", – отметила звезда.

"Боже, Юра... Как же так... Гибнут лучшие", – не сдержала эмоций актриса Тоня Хижняк.

"Боже, какой ужас... Тотальная несправедливость забирает наших красивых, талантливых..." – написал актер Тарас Цимбалюк.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась совместной фотографией с Юрием Фелипенко. "Господи, неееееет... Я до сих пор не верю, что все это происходит с нами", – призналась она.

"Господи, какой кошмар. Мои соболезнования!" – прокомментировала певица Надя Дорофеева.

Таня Каменева, основательница благотворительного фонда Shields Ukraine, рассказала, какими теплыми были отношения Фелипенко и Мотрич.

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

В рамках проекта "ебаут" вместе со своей женой он рассказывал, как мобилизовался и с какими трудностями тогда столкнулась их семья. Архивное видео:

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