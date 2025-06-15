Погиб известный актер-военный Юрий Фелипенко

На войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко, который после полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. Он служил в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

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Об этом сообщила его жена Екатерина Мотрич в Instagram 15 июня. Никаких подробностей она не разглашала, но отметила, что дату прощания с погибшим воином объявят позже.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили. Детали прощания позже", - написала Мотрич.

Перед этим Екатерина в Instagram-stories выложила короткое сообщение на черном фоне: "Юра погиб. Все детали и дата захоронения позже".

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