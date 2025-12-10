'Я не чувствовала себя в безопасности'. Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' раскрыла истинную причину, почему не осталась в Киеве после успеха

Украинская актриса Дарья Федина, которая в 17 лет дебютировала в сериале "Поймать Кайдаша", откровенно объяснила, почему решила не оставаться в Киеве после окончания учебы и достижения успеха в карьере. По словам артистки, когда она приехала в столицу, совершенно не чувствовала себя комфортно и безопасно, ведь тогда многие люди ориентировались на все российское.

Фединой совсем не нравилась такая ситуация, поэтому даже несмотря на то, что в Киеве есть гораздо больше возможностей для развития, она вернулась в родной Львов. Об этом самая молодая звезда "Поймать Кайдаша" рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Очень сложно мне было в Киеве, когда я только приехала, это с русским языком и, в целом, ориентированием на русское многих людей. Я не чувствовала себя в безопасности в такой среде. Не нравится мне", – высказалась артистка.

Как поделилась Дарья Федина, она никогда не участвовала в проектах, которые производились совместно командами из Украины и РФ. Она лишь однажды пошла на кастинг, где ее героиня разговаривала на русском, однако это была лента "Мирний -21" Ахтема Сеитаблаева. Актриса вспомнила, что звучала довольно забавно, ведь в жизни никогда не общалась на языке страны-агрессора.

Да и вообще, как рассказывала Дарья Федина в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, у нее никогда не было цели поселиться в Киеве. Артистка всегда чувствовала себя комфортнее во Львове и знала, что обязательно туда вернется.

"Первое мое взаимодействие с Киевом происходило в большинстве через русскую языковую среду и людей. Поэтому, конечно, что это и стало первым моим впечатлением. Вот видно, что это, наверное, очень и повлияло на мое своего рода невосприятие Киева. И какая-то боль во мне осталась и до сих пор", – делилась актриса, – "Русской было много не только на улицах, но и в ВУЗах – от тех, кто учился, от тех, кто преподавал. Некоторые предметы почему-то по умолчанию начитывались на русском языке. Все воспринимают это как должное, но я никогда не общалась на этом языке, я его не знаю".

