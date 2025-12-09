Самая молодая звезда 'Поймать Кайдаша' заявила об окончании актерской карьеры в 24 года и рассекретила, чем планирует заниматься

24-летняя артистка и самая молодая звезда сериала "Поймать Кайдаша" Дарья Федина приняла решение поставить точку в своей актерской карьере. Она уже уволилась из Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой и хочет найти себя в совершенно другой сфере деятельности.

Как отметила Федина, сейчас один из ее самых больших приоритетов – быть полезной родной стране. Об этом артистка рассказала в интервью Алине Доротюк.

"Мне надо немного отдохнуть. Сейчас я не беру проектов, надо только один завершить в театре Заньковецкой. Но кроме этого, для меня все. Хочу поискать себя в другой сфере, в которой мне будет комфортнее и я буду приносить больше пользы. Это очень громко и масштабно звучит: "Все, я ухожу из профессии". Наверное, все так и есть, но я не хочу так говорить. Сейчас я стараюсь учиться и пробовать для себя разные сферы", – высказалась звезда "Поймать Кайдаша".

Хотя Дарья Федина еще окончательно не определилась, с какой именно деятельностью планирует в дальнейшем связать свою жизнь, она знает, что хочет помогать Силам обороны. По ее словам, в наше время существует множество профессий, которые могут не быть непосредственно связаны с войском, однако приносить пользу защитникам.

"Люди сразу думают, что когда ты идешь с какой-то работы, то уже штурмуешь посадку в Донецкой области. Есть очень много разной работы, которая необязательно в армии. Даже в армии есть профессии, которые не означают, что ты будешь сидеть в окопе. Я найду для себя то место, где буду чувствовать себя максимально полезной", – подытожила Федина.

