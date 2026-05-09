'Я просто в шоке!' Актер Владимир Ращук впервые отреагировал на громкие обвинения жены в двойной жизни и изменах, а также сделал публичное заявление

Актер и военный Владимир Ращук ("Пограничники", "Каховский объект", "Родительские сборы") впервые отреагировал на резонансное интервью жены Виктории Билан-Ращук ("Поезд к Рождеству", "Голова", "Голос сердца"). Актриса обвинила мужа, с которым сейчас находится в процессе развода, в изменах, лжи и лицемерии.

Видео дня

Артист опубликовал обращение в Instagram Stories, в котором утверждает, что после скандального интервью жены получил немало поддержки от друзей, коллег и собратьев. В то же время Ращук признал: волна возмущения и критики в его адрес также оказалась мощной. Всего семь месяцев назад супруги стали родителями сына Яремы – для 47-летней актрисы это было позднее материнство, а для Ращука ребенок стал первенцем.

По словам Владимира Ращука, он не ожидал волны положительной реакции людей на семейный скандал, который в последние дни активно обсуждают в сети: "Что я хочу сказать? Очень благодарен всем своим друзьям, коллегам, собратьям за очень теплые и важные слова и за ту поддержку, которую вы дали мне – это бесценно. Я даже не ожидал, что у меня есть такое количество адекватных крутых людей, которые меня лично знают и не знают, но все понимают. Я просто в шоке!".

В то же время Владимир Ращук признает, что вместе с поддержкой столкнулся и с массовым осуждением в сети: "Но в стране есть гораздо более важные проблемы, чем личная жизнь и развод какого-то там Ращука. Поэтому я хочу, чтобы вы перешли на следующую сторис и весь свой праведный гнев направили на донаты против России". Владимир собирает средства на пикапы для фронта.

Напомним, в начале апреля Владимир Ращук сообщил, что больше не состоит в отношениях с женой – актрисой Викторией Билан-Ращук. Актер также признался, что сейчас имеет новые отношения. После этого Виктория Билан-Ращук решила публично рассказать собственную версию семейной драмы. Слухи о кризисе в семье Ращуков уже длительное время распространялись в кинематографической среде, однако сами артисты долго избегали публичных комментариев.

Виктория Билан-Ращук дала откровенное интервью журналистке Алине Доротюк, в котором заявила о проблемах в браке и обвинила мужа в неверности. По словам актрисы, роман ее мужа на стороне начался еще во время их попыток ЭКО, когда пара много лет пыталась родить общего ребенка. Билан заявила, что последняя, шестая попытка искусственного оплодотворения стала успешной, однако позже она узнала: в тот период муж уже состоял в отношениях с другой. Также Виктория утверждает, что во время беременности поведение Ращука резко изменилось: он стал холодным, грубым и эмоционально отстраненным. По ее словам, мужчина объяснял это депрессией, ПТСР и последствиями контузий, однако она подозревала, что причина в другой женщине.

Кроме этого, актриса публично упрекнула экс-супруга в недостаточном внимании к маленькому сыну. Она заявила, что ребенку нужны не высокопарные слова, а реальная забота и участие отца в воспитании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!