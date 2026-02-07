'Я гривны не беру!' Группа поддержки Monokate попыталась 'подкупить' ведущую Лесю Никитюк в эфире Нацотбора

На Нацотборе на Евровидение 2026 случился казус в гринруме – в момент, когда ведущая Леся Никитюк подошла к группе поддержки Monokate (Екатерины Павленко). Один из мужчин ее команды подошел из-за спины к ведущей и шутливо попытался подкупить ее деньгами.

Видео дня

Он вручил Никитюк несколько, вероятно фальшивых, купюр номиналом в 1000 грн и красную кепочку. Однако ведущая в шутливой форме отказалась принять такой подарок. Этот момент показали в записи эфира.

OBOZ.UA ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026

"Какая тысяча гривен?! Ты меня подкупить хочешь? Иди к Мирошниченко! Я гривны не беру! Только евро!" – сказала незнакомцу Леся Никитюк и шутливо показала, что подкупить ее невозможно.

Уже с меньшей эмоциональностью ведущая тихонько сказала мужчине: "Подойдешь за кулисами – кинешь мне на счет. Договоримся".

Отметим, что ведущие не имеют влияния на результаты голосирования, поэтому вся эта сцена происходила в шутливом стиле. Тем более, мужчина из группы поддержки Monokate указал, что держал в руках сувенир, а не настоящие купюры.

Как голосовать на Нацотборе 2026 – пошаговая инструкция здесь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что впервые за время большой войны на Нацотборе 2026 выступит иностранный гость. Этим артистом оказался звезда из Молдовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!