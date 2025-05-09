Символ пшеницы и солнца: 'Мисс Украина' показала роскошный национальный костюм для конкурса 'Мисс мира'. Фото, видео

Обладательница титула "Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко продемонстрировала впечатляющий национальный костюм, в котором будет представлять нашу страну на одном из самых престижных конкурсов красоты "Мисс мира", что в этом году состоится в Индии. Модель появится на международной арене в символическом образе под названием "Душа земли. Хранительница жизни".

Видео дня

Кадры роскошного аутфита обнародовали на странице национального конкурса в Instagram. Как указано в публикации наряд модели – это визуальный манифест, который через символы пшеницы, солнца и ветра рассказывает миру об Украине как источнике жизни, возрождения и надежды.

В основу дизайна национального костюма легло уважение к природе нашей страны, женщине и земле, которая кормит миллионы людей. Пшеница стала не просто элементом декора платья Марии Мельниченко, а символом продовольственной миссии Украины и ее невероятно важной роли как одной из главных житниц планеты.

"Золотистый оттенок ткани, объемная вышивка в виде колосьев, россыпь зерен по платью – все это метафора украинской земли: щедрой, животворной, бесконечно сильной. Прозрачная накидка, обнимающая плечи, символизирует степной ветер и безграничность украинских полей. А головной убор – солнечная корона из колосков – воплощает не только солнце, но и женскую силу, которая оберегает, лечит и ведет к возрождению", – говорится в посте.

Как отметили дизайнеры, образ, в котором Мария Мельниченко представит нашу Родину на "Мисс мира", не о красоте, а о чествовании женщины как хранительницы жизни.

Напомним, что модель получила титул "Мисс Украина 2024" 5 декабря. Тогда национальный конкурс впервые после начала полномасштабной войны провели вживую. Мария Мельниченко более двух лет работает в сфере моделинга и неоднократно появлялась на сайтах известных отечественных брендов. Вне объективов камер девушка является студенткой 4-го курса Государственного Налогового Университета.

В соцсетях Марии Мельниченко можно увидеть, что она ведет довольно активный образ жизни, занимается спортом и нередко путешествует. В частности, украинка поддерживает военные сборы и благотворительные инициативы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит "Мисс Украина" в реальной жизни без макияжа и прически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!