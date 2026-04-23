'Выбирают второсортность'. Ирена Карпа жестко прошлась по 'рабам', которые до сих пор разговаривают на русском и учат этому детей

Писательница и певица Ирена Карпа резко высказалась относительно части украинского общества, которая продолжает пользоваться русским языком и передает его детям. Она заявила, что такие языковые практики, по ее мнению, являются сознательным выбором в пользу "второсортности" и воспроизведения советского наследия.

Видео дня

Карпа отметила в интервью "Звучить!", что после двух украинских революций ожидала хоть каких-то изменений в языковой среде страны. По ее словам, она представляла ситуацию, при которой украинский язык станет полностью доминирующим в публичном пространстве, подобно тому, как это происходит в других европейских странах с собственными национальными языками.

В то же время артистка констатировала, что реальность оказалась сложнее, поскольку русский язык продолжает звучать во многих сферах жизни. Карпа эмоционально описала это как явление, которое, по ее мнению, является устаревшим и неприемлемым в контексте современной Украины и войны.

"Очень много радости, что я была в двух революциях, что мы все-таки на пути к демократии, что общество меняется, становится ближе к тому, которое я тогда даже в каких-то своих заоблачных мечтах думала. Разве что я думала: дай Бог, чтобы лет через 20 я просто слышала на улице украинский язык – как в Чехии говорят на чешском, а в Польше – на польском", – поделилась Ирена Карпа.

Она обратила внимание на родителей, которые сознательно воспитывают детей русскоязычными. Карпа заявила, что считает такой выбор не случайным, а таким, что закрепляет зависимость от российского культурного пространства и воспроизводит старые модели поведения.

"И здесь я понимаю, что это такой "I have a dream", потому что русский кринжует. Ты его слышишь, это пережитки, это какие-то люди, которым ок быть дальше рабами, ждунами. Они дальше учат своих детей русскому языку, и как-то до них не доходит, что ты добровольно выбираешь свою второстепенность, что тебя научили этому, и ты дальше почему-то не можешь сделать этот выбор. Даже родившись уже во времена независимой Украины, а не в Советском Союзе, как я, например", – возмутилась певица.

Писательница подчеркнула, что часть общества продолжает воспроизводить языковые практики, сформированные еще в советское время. В своем заявлении Карпа описала русский язык как элемент, который ассоциируется с колониальным наследием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!