Ирена Карпа сделала заявление о 'досадном самоубийстве' беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

Украинская писательница, певица, культурный деятель и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа откровенно раскритиковала украинских звезд, которые покинули страну после начала полномасштабной войны. Она назвала бегство артистов "досадным самоубийством", которое граничит с трусостью, и поставила под сомнение искренность их мотивации.

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Артистка также предположила, что в реальности их ждала бы совсем другая роль – не боевые действия. Это артистка заявила в интервью "ЖВЛ".

"Какое-то такое досадное самоубийство в случае с Каменских и Потапом. Это скорее трусость, когда мужчины уезжают из-за мысли, что их "загребут" в армию. Непонятно, зачем они это делают", – подчеркнула Ирена Карпа.

Она отметила, что даже если бы артистов и мобилизовали, то, скорее всего, только в штабы, а не на передовую.

"Скорее всего, их максимум в какой-то штаб отправили бы, они бы там сидели, если бы их вообще туда "загребли", – заметила артистка.

Писательница также вспомнила других знаменитостей, которые покинули страну, в частности Олега Винника. В то же время подчеркнула, что не следит за их скандалами и медийной активностью: "Я, если честно, не слежу ни за их зашкварами, ни за их вайбами. Мы совсем из разного поля творчества, из разных пластов культуры. Но интересно, что все равно у них есть фолловеры. Бог с теми, кто уехал. Здесь хуже те полезные идиоты, которые на месте сидят".

Карпа также не сдерживалась в оценках в адрес блогеров, которые, по ее словам, не создают никакой ценности и могут быть частью российской информационной кампании: "Это просто полезные идиоты в лучшем случае. Им еще и, возможно, платят российские спецслужбы. Блогеры не создают ничего ценностного, это, как по мне, паразитарная ветвь эволюции".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирена Карпа, которая живет на две страны, подняла больной вопрос о русском языке в Киеве. По словам артистки, после начала полномасштабной войны она слышала в столице только украинский, однако теперь все больше людей снова переходят на русский.

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