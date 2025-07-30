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Ирена Карпа сделала заявление о "досадном самоубийстве" беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
Ирена Карпа сделала заявление о 'досадном самоубийстве' беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

Украинская писательница, певица, культурный деятель и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа откровенно раскритиковала украинских звезд, которые покинули страну после начала полномасштабной войны. Она назвала бегство артистов "досадным самоубийством", которое граничит с трусостью, и поставила под сомнение искренность их мотивации.

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Артистка также предположила, что в реальности их ждала бы совсем другая роль – не боевые действия. Это артистка заявила в интервью "ЖВЛ".

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"Какое-то такое досадное самоубийство в случае с Каменских и Потапом. Это скорее трусость, когда мужчины уезжают из-за мысли, что их "загребут" в армию. Непонятно, зачем они это делают", – подчеркнула Ирена Карпа.

Она отметила, что даже если бы артистов и мобилизовали, то, скорее всего, только в штабы, а не на передовую.

Ирена Карпа сделала заявление о "досадном самоубийстве" беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

"Скорее всего, их максимум в какой-то штаб отправили бы, они бы там сидели, если бы их вообще туда "загребли", – заметила артистка.

Писательница также вспомнила других знаменитостей, которые покинули страну, в частности Олега Винника. В то же время подчеркнула, что не следит за их скандалами и медийной активностью: "Я, если честно, не слежу ни за их зашкварами, ни за их вайбами. Мы совсем из разного поля творчества, из разных пластов культуры. Но интересно, что все равно у них есть фолловеры. Бог с теми, кто уехал. Здесь хуже те полезные идиоты, которые на месте сидят".

Ирена Карпа сделала заявление о "досадном самоубийстве" беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

Карпа также не сдерживалась в оценках в адрес блогеров, которые, по ее словам, не создают никакой ценности и могут быть частью российской информационной кампании: "Это просто полезные идиоты в лучшем случае. Им еще и, возможно, платят российские спецслужбы. Блогеры не создают ничего ценностного, это, как по мне, паразитарная ветвь эволюции".

Ирена Карпа сделала заявление о "досадном самоубийстве" беглых артистов и предположила, что могло ждать этих звезд в Украине

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирена Карпа, которая живет на две страны, подняла больной вопрос о русском языке в Киеве. По словам артистки, после начала полномасштабной войны она слышала в столице только украинский, однако теперь все больше людей снова переходят на русский.

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