'Вы все у меня пойдете на фронт'. Герой мемов МС Петя, который воевал 'на нуле', пригрозил всем мужчинам в прямом эфире. Видео

Музыкальный исполнитель Петр Моставчук, более известный как МС Петя, во время прямой трансляции в TikTok призвал мобилизовать всех украинских мужчин. Артист эмоционально заявил, что сам был на фронте, поэтому считает, что служить должны все, независимо от статуса или должности.

В прямом эфире Моставчук поддержал действия ТЦК и призвал "забирать всех". Он высказался нецензурно в адрес тех, кто избегает службы, заявив, что украинские мужчины должны идти на передовую, как это делал он.

Видео содержит нецензурную лексику!

"Все мужики, п*здуйте на фронт! Ухылянты! Все на фронт. Они, бл*ть, пооткупались все. Вы все п*здуйте на фронт. Вы все у меня пойдете на фронт. И ТЦК вас всех заберет. ТЦК, забирайте всех на фронт. Всех! ТЦК, правильно делаете, что забираете мужиков на фронт", – эмоционально заявил он.

Также артист подчеркнул, что мобилизация должна касаться всех государственных чиновников – от депутатов до президента. МС Петя заявил, что каждый должен отвечать за оборону страны.

Он повторил, что прошел службу на передовой, и добавил, что не принимает позиции тех, кто прячется от мобилизации.

Что известно о МС Пете

Петр Моставчук стал известным после участия в талант-шоу "Украина имеет талант 7" в 2015 году. Позже он получил популярность благодаря вирусным роликам в соцсетях, в частности "Я живой" и "Двери открывайте". Он был участником многочисленных YouTube-проектов, начал сольную карьеру и давал концерты, однако на время исчез из публичного пространства – как выяснилось, из-за мобилизации.

После начала полномасштабной войны Моставчуку пришла повестка, и он отправился сначала на обучение, а затем на фронт. Артист служил в составе 24-й механизированной бригады имени короля Даниила как минометчик-наводчик. Впоследствии он попал на "ноль", где вместе с побратимами пережил интенсивный российский обстрел, который длился несколько часов. У Моставчука был момент, когда он прощался с жизнью, но об этом даже не знали его близкие. Вернувшись с позиций, он не сдержал эмоций, осознав, что выжил.

Демобилизовался ли МС Петя, неизвестно, однако сейчас он уже вернулся к гражданской жизни и продолжает выступать и активно создавать контент в соцсетях.

