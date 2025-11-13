В Запорожье мужчина отказался от боевой повестки и поплатился: какое решение принял суд

Житель Запорожья отказался от повестки и более полутора лет не приходил в территориальный центр комплектования. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.

Видео дня

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. По данным следствия, на момент инцидента подсудимый не имел бронирования, а военно-врачебная комиссия в 2023 году признала его годным к службе.

В конце марта 2024 года житель Запорожья отказался получить повестку для направления в учебный центр. Информацию о добровольном отказе подтвердили трое свидетелей.

Суд установил, что мужчина более полутора лет не появлялся в ТЦК и продолжал уклоняться от призыва. На судебном заседании обвиняемый вины не признал и не оспаривал результаты ВЛК. Адвокат подсудимого пояснил, что тот не имел надлежащего военно-учетного документа, временное удостоверение было изъято во время прохождения ВВК, а новый военный билет ему не выдали.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва по мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил мужчине три года заключения.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– На Полтавщине судили мужчину, который получил повестку, но не пришел в ТЦК. Гражданину инкриминировали уклонение от мобилизации. При рассмотрении дела суд учел ряд смягчающих обстоятельств и раскаяние мужчины – и принял довольно неожиданное решение. Вместо попасть в тюрьму обвиняемый получил год испытательного срока.

– В Полтаве перед судом предстал человек, который изготавливал фальшивые повестки о вызове в ТЦК. Вместе с сообщником он продавал их военнообязанным, которые стремились избежать мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!