'Вульгарная гримерка': лидер культовых The White Stripes разнес Трампа за 'отвратительный' дизайн Белого дома и отдал должное Зеленскому

Американский музыкант и лидер культового рок-дуэта The White Stripes Джек Уайт публично раскритиковал 47-го президента США Дональда Трампа из-за интерьера Белого дома. По словам артиста, политик имеет ужасный вкус, поэтому превратил историческое здание в "вульгарную гримерку реслера".

Видео дня

Он отметил, что даже не удивится, если однажды перед резиденцией американского лидера в Вашингтоне организуют бойцовский чемпионат. Своими мыслями исполнитель поделился на личной странице в Instagram.

"Посмотрите, как отвратительно Трамп изменил исторический Белый дом. Теперь это вульгарная, обшитая золотой фольгой, и пафосная гримерка профессионального реслера. Не могу дождаться, когда на лужайке перед Белым домом состоится бой UFC. Он почти полностью воплотил в жизнь фильм "Идиократия" (сатирическая лента о солдате, который проснулся через 500 лет после эксперимента с заморозкой и увидел, как общество стало бездумным. – Ред.). Посмотрите на его отвратительный вкус. Вы когда-нибудь купили бы у этого мошенника старую машину, не говоря уже о том, чтобы дать ему ядерные коды? Позолоченная Библия Трампа прекрасно смотрелась бы на камине с парой его ботинок по бокам, не так ли? Какой позор для американской истории", – написал лидер The White Stripes.

Публикацию Джек Уайт дополнил фотографией, сделанной во время переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, которые состоялись 18 августа. В посте музыкант отдал должное президенту Украины, отметив: "На этой фотографии также изображен настоящий лидер государства в черном костюме".

Кстати, интерьер Белого дома не впервые становится причиной обсуждения в сети. Внимание юзеров привлек камин в Овальном кабинете, который после возвращения Дональда Трампа на пост президента США с каждым разом становится все более "позолоченным".

Когда Владимир Зеленский встречался в Белом доме с Джо Байденом, этот элемент интерьера имел довольно классический вид с мраморным фризом и рождественским венком. Однако, когда украинский лидер общался с Трампом, на камине появилось большое количество кубков. Позже его мраморный фриз полностью покрыли золотом, добавили позолоченную решетку и декоративные аппликации по бокам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дизайнер одежды Зеленского оценила его новый образ в Белом доме, который поразил Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!