Имел скрытый символизм и двойное послание: дизайнер одежды Зеленского оценила его новый образ в Белом Доме, который поразил Трампа

Дизайнер, владелица брендов GASANOVA и Damirli Эльвира Гасанова, которая неоднократно сотрудничала с Владимиром Зеленским, высказалась об аутфите, в котором президент Украины появился на встрече с лидером США Дональдом Трампом. Украинский гарант несколько отошел от привычного для себя милитари-формата и одел черный жакет в более классическом стиле, чем, по словам модельера, продемонстрировал символический переход "от военного командира к государственному лидеру".

Владимир Зеленский придерживался личной позиции и не пришел на переговоры в деловом костюме с галстуком, однако все же смог произвести хорошее впечатление на американского государственного деятеля. Как отметила Эльвира Гасанова в комментарии OBOZ.UA, в образе украинского президента можно заметить двойное послание.

"На встречу с Дональдом Трампом Зеленский выбрал черный костюм-стайл жакет в минималистичном исполнении. Это выглядит как продолжение его символической линии: раньше он настаивал на милитари-формате (оливковые, хаки, трикотажные поло с трезубцем), а теперь сделал шаг в сторону более классической дипломатической эстетики – однако без полного "протокольного" костюма с галстуком. Здесь читается двойной месседж: с одной стороны, "я – президент на войне", который не полностью переходит в привычный дипломатический дресс-код; с другой – это уже знак зрелости и готовности к переговорам на равных, ведь черный костюм-силуэт – универсальный символ государственности и власти", – высказалась дизайнер.

По словам Эльвиры Гасановой, образ Владимира Зеленского в Белом доме имел скрытый символизм. Черный цвет отразил траур и одновременно силу. Этот оттенок стал отсылкой к ужасным потерям Украины, вызванным войной, а в то же время сильным посланием о нашей непоколебимости. Отсутствие галстука – продолжение личной стилистики военного времени. Как отметила дизайнер, таким образом Владимир Зеленский показывает, что остается "полевым" лидером, даже в Белом доме. В частности Гасанова обратила внимание и на то, что форма жакета украинского лидера ближе к униформе, чем к классическому костюму, что сохраняет военную аутентичность.

Эльвира Гасанова также подчеркнула, что во время большой войны Зеленский лично решает, в чем появится на любом официальном событии: "Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому как лидер Украины он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту".

Заметим, что британские журналисты связывают успех переговоров в Белом доме, что состоялись 18 августа, именно с внешним видом Владимира Зеленского. Они считают, что, одев деловой образ, украинский гарант столкнулся с менее воинственным настроением Дональда Трампа. В частности, как обратили внимание журналисты BBC, лидер США похвалил Зеленского за то, что он появился на встрече с воротником и в пиджаке.

Кстати, во время саммита присутствовал и корреспондент Брайан Гленн, который в феврале раскритиковал президента Украины, ведь тот появился в Овальном кабинете не в костюме, чем якобы продемонстрировал "пренебрежение к американскому народу". Тогда Владимир Зеленский дал журналисту четкий ответ: "Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!"

На этот раз журналист заявил, что украинский лидер прекрасно выглядит в своем костюме. В ответ на это президент Украины с юмором отметил: "Однако я сменил костюм, а вы нет. Возможно ваш гораздо дороже".

Интересно, что к созданию образа Зеленского для той скандальной встречи в Белом доме приложила руку Эльвира Гасанова. Как призналась дизайнер, она с командой не ожидали, что костюм президента Украины станет одной из тем для обсуждения.

"Мы все были шокированы, и я думаю, что вопрос с костюмом – это просто была зацепка во время любой ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил очень уместно", – отмечала модельер.

