'Обрастает золотом': в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

В сети активно обсуждают интерьер Овального кабинета Белого дома после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Особое внимание пользователей привлек камин, который с каждой новой встречей выглядит все более "позолоченным".

Об этом сообщил общественный деятель Алексей Толкачев. Он проанализировал серию фото с официальных мероприятий.

Как менялся камин в Овальном кабинете

На снимке времен встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом камин имел классический вид с мраморным фризом и рождественским венком.

Однако уже во время встречи Зеленского с Трампом на камине появилось большое количество золотых кубков.

Далее, во время визита премьера Италии Джорджи Мелони, на мраморный портал наложили золоченые декоративные элементы, хотя сам фриз оставался нетронутым.

Позже, на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, стало заметно еще больше деталей "обновленного" интерьера.

Самые большие изменения зафиксировали во время последней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. На этот раз мраморный фриз камина полностью покрыли золотом, добавили золоченую решетку и декоративные аппликации по бокам.

"Можно ввести "Индекс камина", чтобы исследовать, появится ли когда-нибудь чувство меры. И кому-то там мозолили украинские золотые унитазы... С грустью представляю, во что превратится камин до завершения президентского срока Трампа", – отметил Толкачев.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

