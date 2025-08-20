УкраїнськаУКР
"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
2 минуты
1,9 т.
В сети активно обсуждают интерьер Овального кабинета Белого дома после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Особое внимание пользователей привлек камин, который с каждой новой встречей выглядит все более "позолоченным".

Об этом сообщил общественный деятель Алексей Толкачев. Он проанализировал серию фото с официальных мероприятий.

Как менялся камин в Овальном кабинете

На снимке времен встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом камин имел классический вид с мраморным фризом и рождественским венком.

"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

Однако уже во время встречи Зеленского с Трампом на камине появилось большое количество золотых кубков.

"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

Далее, во время визита премьера Италии Джорджи Мелони, на мраморный портал наложили золоченые декоративные элементы, хотя сам фриз оставался нетронутым.

"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

Позже, на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, стало заметно еще больше деталей "обновленного" интерьера.

"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

Самые большие изменения зафиксировали во время последней встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. На этот раз мраморный фриз камина полностью покрыли золотом, добавили золоченую решетку и декоративные аппликации по бокам.

"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото
"Обрастает золотом": в сети указали на нюанс с камином в Овальном доме при президентстве Трампа. Фото

"Можно ввести "Индекс камина", чтобы исследовать, появится ли когда-нибудь чувство меры. И кому-то там мозолили украинские золотые унитазы... С грустью представляю, во что превратится камин до завершения президентского срока Трампа", – отметил Толкачев.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

