Второй полуфинал Евровидения 2025: голосует ли Украина и как отдать голос за рубежом

В среду, 15 мая, зрители со всего мира будут наблюдать за вторым полуфиналом песенного конкурса Евровидение 2025. Именно в этот вечер определятся последние финалисты, которые присоединятся к представителям стран "большой пятерки" и десятке тех, кто прошел дальше с первого полуфинала. Хотя Украина в этот раз не участвует в эфире, многие украинцы, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут повлиять на итоги голосования.

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Согласно правилам Евровидения, зрители могут голосовать только в том полуфинале, где выступает представитель их страны. Украина выступает в первом полуфинале, который состоялся 13 мая, поэтому голосование 15 мая для зрителей, которые находятся непосредственно в Украине и пользуются украинским оператором мобильной связи, будет недоступно.

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Стоит отметить, что украинцы, которые находятся за границей – в частности в странах, отдающих свой голос во втором полуфинале, – могут присоединиться к голосованию. Среди них также государства "большой пятерки" + страна-хозяйка (Испания, Германия, Франция, Великобритания, Италия + Швейцария).

Для стран, которые не участвуют в конкурсе

Зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе, также могут голосовать. Для них эта возможность открывается онлайн примерно в полночь 15 мая и продлится до начала прямой трансляции. Кроме того, после выступления последнего конкурсанта голосование откроется еще раз и будет активным около 18 минут.

Как проголосовать за границей

Официальное приложение "Евровидения" . В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов.

. В ответ на голосование пользователи получают видеообращение от артистов. Телефон или SMS – номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем.

– номера для голосования будут транслироваться во время эфира каждым национальным вещателем. Онлайн на сайте Евровидения – платформа будет работать в течение всей недели прямых эфиров.

Сколько раз можно голосовать

Каждый зритель может отдать до 20 голосов – все за одну страну или распределить между разными исполнителями. Однако нельзя голосовать за представителя той страны, в которой вы находитесь на момент голосования.

После завершения голосования ведущие объявят 10 стран, которые наберут наибольшее количество баллов и пройдут в гранд-финал, который состоится 17 мая. Именно эти результаты определят финальную карту участников шоу.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Европейский вещательный союз (EBU) объявил новые правила использования флагов на песенном конкурсе Евровидение 2025. Главное нововведение – ограничение на использование "лишних" флагов на сцене и во время официальных мероприятий. В то же время в зрительном зале теперь действуют значительно более мягкие требования.

Отныне на сцене, во время церемонии открытия, подсчета баллов и на всех официальных мероприятиях можно использовать только официальный флаг страны, которую представляет делегация. Флаг должен быть предоставлен швейцарской телекомпанией SRG SSR. Интересно, что соответствующее правило легализует использование флага России и Палестины в зале.

Также узнавайте, где и когда смотреть (лииииинк!!!) второй полуфинал Евровидения 2025. Еще 16 стран попытаются завоевать места в гранд-финале, который запланирован на субботу, 17 мая.

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