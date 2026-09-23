Вскрытие пролило свет на причину смерти бывшей невесты Кличко в 36 лет: от чего умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери умерла в результате токсического воздействия нескольких веществ, среди которых фентанил (синтетический опиоидный анальгетик) и алпразолам, который назначают для лечения тревожных расстройств и панических атак. К такому выводу пришел офис коронера округа Гринвилл в Южной Каролине, где проживала актриса, после проведения вскрытия.

Видео дня

Смерть 36-летней бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко признали несчастным случаем. О результатах вскрытия сообщили People и BBC.

По данным коронера, помимо фентанила и алпразолама, в организме Панеттьери обнаружили 4-ANPP (является основным исходным веществом для производства фентанила), метокарбамол (для лечения мышечных спазмов) и кветиапин (нейролептик, которым лечат психические расстройства и стабилизируют эмоциональное состояние).

Судебно-медицинский патологоанатом, как подтверждалось ранее, не обнаружил никаких травм, которые могли бы привести к смерти актрисы. Причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Панеттьери умерла 16 августа. Около 13:51 в экстренные службы поступил вызов в связи с остановкой сердца у актрисы. Медики прибыли в дом в Гринвилле, где актриса временно проживала, и приступили к реанимационным мероприятиям. Однако спасти ее не удалось – в 14:32 ее объявили мертвой.

На момент смерти рядом с Панеттьери находились ее бывший парень Брайан Хикерсон и его брат Зак. Известно, что Хикерсон после прибытия правоохранителей показал им "пакет с лекарствами", которые принимала актриса.

Ранее Хайден Панеттьери открыто рассказывала о проблемах с зависимостью. Незадолго до смерти она выпустила мемуары, в которых упомянула, что впервые столкнулась с наркотиками примерно в 16 лет. По ее словам, во время работы над сериалом "Герои" один из членов ее профессиональной команды дал ей так называемую "таблетку счастья".

"Я и понятия не имела, что это неуместно, или какие двери это откроет для меня, когда дело дойдет до моей зависимости. С возрастом наркотики и алкоголь стали чем-то, без чего я почти не могла жить", – рассказывала актриса.

Панеттьери также пережила послеродовую депрессию после рождения дочери Каи в 2014 году. Девочка появилась на свет в отношениях актрисы с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара была помолвлена, однако впоследствии рассталась.

В 2018 году Панеттьери передала Кличко полную опеку над дочерью. Позже актриса объясняла, что в тот момент лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, а также от послеродовой депрессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая подруга Хайден Панеттьери в слезах раскрыла ее самую заветную мечту перед смертью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!