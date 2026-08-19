Он был рядом, когда она умирала: мать Хайден Панеттьери сделала шокирующее заявление о смерти бывшей невесты Кличко

Мать американской актрисы Хайден Панеттьери Лесли Фогель заявила, что ее дочь умерла в присутствии Брайана Хикерсона – бывшего бойфренда, которого семья звезды долгое время пыталась убрать из ее жизни. 36-летняя актриса скончалась в результате остановки сердца.

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Об этом Фогель, которая в 2023 году потеряла еще и сына, рассказала NBC News, впервые публично прокомментировав смерть дочери через два дня после трагедии.

"Этот человек в ее жизни, от которого мы пытались избавиться уже довольно долго, был с ней во время ее смерти. И это был Брайан Хикерсон", – сказала мать Панеттьери.

Согласно полицейскому отчету, полученному источником, Хикерсон и его брат Зак находились в жилом комплексе вместе с Панеттьери, когда женщине стало плохо. Именно там актрису нашли без сознания.

Вызов в службу 911 поступил около 13:50. Полиция отметила, что о чрезвычайной ситуации сообщил знакомый Панеттьери. На место прибыли медики, которые обнаружили у женщины остановку сердца и приступили к реанимационным мероприятиям. Однако спасти ее не удалось – смерть констатировали в 14:32.

Полицейский, с которым общался источник, отметил, что Зак Хикерсон был "очень взволнован", пока медики боролись за жизнь актрисы. В то же время Брайан, по словам правоохранителя, не проявлял заметных эмоций до того момента, пока медики не объявили Панеттьери мертвой.

В отчете отмечалось, что мужчина также показал полицейским "пакет с лекарствами", которые актриса принимала перед смертью.

Причина смерти Панеттьери пока не установлена. Предварительное вскрытие не выявило травм, которые могли бы привести к летальному исходу.

Особое внимание американских правоохранительных органов и прессы привлек именно Хикерсон из-за его сложных отношений с Панеттьери. Пара начала встречаться в 2018 году, а уже в следующем году мужчину арестовали по обвинению в домашнем насилии. В 2020 году актриса также добилась вынесения запретительного судебного приказа против него.

В своих мемуарах "Это я: Расплата", вышедших за несколько месяцев до ее смерти, Панеттьери писала, что Хикерсон однажды жестоко избил ее, из-за чего она неделями не выходила из дома. По ее словам, она долго колебалась, обращаться ли в полицию, поскольку не хотела публичного резонанса.

В 2021 году Хикерсон не признал себя виновным, а впоследствии получил четыре года условного срока. Несмотря на это, его отношения с Панеттьери после разрыва оставались нестабильными.

Мать актрисы подчеркнула, что семья давно пыталась защитить дочь от этого мужчины. В то же время у самой Панеттьери в последние годы складывались сложные отношения с матерью. Актриса рассказывала, что они фактически не общались, хотя она не исключала возможности примирения.

"К сожалению, у нас сейчас нет отношений. Но это не значит, что я не оставляю дверь открытой для возможности когда-нибудь помириться", – говорила Хайден в интервью US Weekly.

У Панеттьери осталась дочь Кая, которую она родила в 2014 году от украинского боксера Владимира Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший жених актрисы после известия о ее смерти заявил, что переживает вместе с семьей "период глубокого шока и горя". Кличко подчеркнул, что Панеттьери была важной частью его жизни и матерью их дочери. Он также пообещал сохранить для Каи память о ее матери.

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