Последнее желание Хайден Панеттьери перед смертью: лучшая подруга экс-невесты Кличко в слезах раскрыла ее заветную мечту

Актриса Хайден Панеттьери перед смертью больше всего хотела, чтобы историю ее жизни рассказали так, как она сама ее видела, – без посторонних интерпретаций и спекуляций. О заветной мечте бывшей невесты Владимира Кличко рассказала ее лучшая подруга, актриса Руби Роуз, которая не смогла сдержать слез во время разговора о покойной подруге.

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Роуз подчеркнула в интервью Entertainment Tonight, что Панеттьери не хотела, чтобы за нее придумывали чужую версию ее жизни. Она стремилась сама определять, как будет рассказана ее история, особенно после многих лет борьбы с личными проблемами, о которых начала откровенно говорить лишь в конце жизни.

Во время беседы с журналистами актриса не смогла сдержать слез, вспоминая Панеттьери, которую назвала своей "лучшей подругой". По ее словам, они общались каждый день на протяжении пяти лет.

"Хайден, все, чего она когда-либо хотела, – это чтобы ее историю рассказали так, как она того хотела, на ее условиях", – сказала Роуз.

При этом сама актриса призналась, что сначала даже не думала, что они станут близкими подругами. Актриса рассказала, что не была уверена, хочет ли вообще иметь друзей-знаменитостей, поскольку ранее не имела положительного опыта подобного общения.

"Я даже не думала, что мы станем подругами. Я не знала, хочу ли я иметь друзей среди знаменитостей, потому что у меня не было хорошего опыта общения с этой индустрией", – добавила она.

По словам Роуз, Панеттьери сама подошла к ней во время мероприятия, на котором они обе присутствовали. Так зародилась их дружба, длившаяся 5 лет.

Стоит отметить, что незадолго до смерти она выпустила мемуары "Это я: Расплата", в которых рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями, а также о сложных отношениях с матерью.

Актриса умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Ее нашли без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина, США. Предварительные результаты вскрытия не выявили на ее теле признаков травм.

Официальная причина смерти Панеттьери пока не разглашается. Представитель актрисы подчеркнул, что расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после получения результатов токсикологической экспертизы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время источники, непосредственно связанные с расследованием, сообщали о вероятной версии трагедии. По их данным, следователи проверяют предположение о том, что актриса могла принять два сильнодействующих опиоидных анальгетика.

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