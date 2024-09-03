Все знали, но держали в тайне: в сети показали, как выглядит Klavdia Petrivna в реальной жизни. Фото

После того, как 31 августа самая загадочная певица страны Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna) раскрыла все карты, сняв маску и показав свое истинное лицо, сетью стали распространяться архивные фото с исполнительницей. Юная Соломия Опришко, которая все это время очаровывала украинских фанатов своим голосом, вышла из тени и открыла свою личность.

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В связи с этим все, кто верно хранил тайну Соломии, наконец-то смогли дать волю эмоциям и поделиться общими снимками, которые до этого никто не видел. К примеру, известный блогер Олег Машуковский опубликовал фотографию с белокурой девушкой, где они улыбчиво смотрят в камеру.

Многие сокурсники и друзья Опришко признались, что с самого начала знали загадочную личность. "Весь колледж давно знал, кто скрывается за маской, но все старательно поддерживали тайну", – говорится в одном из сообщений. На фото можно увидеть Соломию в окружении подруг.

Многие близкие друзья Клавдии Петровны поделились забавными моментами из студенческой жизни артистки. В частности, не обошлось и без роликов из караоке, где певица "тренировалась" перед предстоящими выходами на сцену.

Напомним, во время своего сольного концерта в столичном Дворце Спорта, который состоялся 31 августа, таинственная звезда наконец-то раскрыла свою настоящую личность. Слухи многих звездных экспертов и интернет-пользователей подтвердились – за шляпой Клавдии Петровны скрывалась 18-летняя Соломия Опришко, родом из села Гирное, Стрыйского района Львовской области.

Поклонники предполагают, что юная знаменитость – это младшая сестра певца и автора песен OSTY, с которым она выпустила общий трек. По другой версии OSTY ее одногруппник, они вместе окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как фейковая Klavdia Petrivna призналась, почему притворялась загадочной певицей: что связывает Машу Кондратенко с Соломией Опришко.

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