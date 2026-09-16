"Время надавало ей по щекам". Фагот рассказал о жестком споре с Поляковой из-за языка и почему она на самом деле поет на украинском

Вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта, известный как Фагот, вспомнил разговор с коллегой Олей Поляковой после начала полномасштабного вторжения. По его словам, тогда между артистами возник острый спор из-за необходимости переходить на украинский язык в творчестве. Теперь же Полякова выпускает песни на украинском и в своих публичных выступлениях использует государственный язык.

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Об этом Фагот рассказал в интервью Алине Острозкой. Он также прокомментировал тенденцию среди украинских артистов переводить старые русскоязычные композиции и адаптировать их к современным реалиям.

"Я просто помню, что когда-то были очень жесткие разговоры с Поляковой. Она говорила: "И что, я должна теперь петь только на украинском?" Позже я вижу, выходит рекламный тизер, и она пишет: "100% хитов на украинском языке", хотя мне когда-то она просто говорила: "И что, я обязана теперь это делать?" – вспомнил музыкант.

По словам Фагота, этот разговор состоялся уже после начала полномасштабной войны. Он пытался объяснить певице, почему украинским артистам важно вкладываться в создание украиноязычного контента.

"Это после начала полномасштабной войны мы с ней об этом говорили. Я помню этот жесткий разговор, когда я говорил: "Ты понимаешь, что нужно вкладываться в это?" А она не понимала, что это важно. А сейчас поняла. Может, потому что время дало ей по щекам, может, она сама что-то осознала", – сказал Фагот.

Он добавил, что, по его мнению, Полякова в конце концов осознала необходимость меняться и подстраивать творчество под новые условия.

"Я думаю, что она сама, все-таки. Она понимает, что нужно подстраиваться. Но все равно – дай Бог", – отметил вокалист ТНМК.

Михайлюта также вспомнил других артистов, которые в свое время болезненно воспринимали замечания по поводу русского языка, но впоследствии перешли на украинский.

"Помню, как Ефросинина кричала: "Нам по-русски удобнее". Перешли на украинский? Перешли. Плохо это получается? Нет, неплохо, нормально. Просто нужно немного поработать над собой и привыкнуть к новому. Но они просто не хотели, они понимали, что на них кто-то давит. А потом поняли, что это давление сильнее, чем они себе представляли, и перешли. И слава Богу. Кому-то это не нужно, а им нужна была пощечина", – заявил артист.

В то же время в повседневной жизни Полякова в основном общается на русском языке. В частности, на русском языке говорит и ее муж Вадим. Зато в публичном пространстве певица сейчас пользуется украинским языком и выпускает украиноязычные песни.

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