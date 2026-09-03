"Враг" Трампа Джордж Клуни упомянул о войне во время речи в Венеции: мы живем во времена, когда чиновники и богачи призывают нас бояться

На торжественной церемонии открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля голливудский актер Джордж Клуни был удостоен высшей награды – "Золотого льва" за выдающиеся достижения в кинематографе. Получив почетную награду, звезда произнес мощную речь, в которой сначала в шутливом ключе рассказал о своих карьерных достижениях, а затем перешел к гораздо более серьезной теме – силе искусства во времена политических потрясений, в частности, упомянул о войне.

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Этот важный момент артист, ставший своего рода "врагом" президента США Дональда Трампа, использовал для того, чтобы напомнить миру: люди не так уж и отличаются друг от друга, как нам пытаются внушить правящие лидеры, которые зачастую сеют лишь страх. Об этом пишет Variety.

"Мы живем во времена, когда чиновники и богачи призывают нас бояться друг друга. Но мы же знаем совсем другое, ведь история дает нам уроки. Первыми, кого авторитарные режимы пытаются заставить замолчать, являются не политики. Это журналисты, которые задают вопросы, это художники, которые отказываются от простых ответов, это кинематографисты, писатели, актеры и музыканты, которые настаивают на том, что кто-то, кого вы никогда не встречали, заслуживает вашего сочувствия", – сказал актер.

Джордж Клуни выразил твердую убежденность в том, что людям, которые боятся книг, музыки и разных историй, никогда не суждено стать героями.

"Да, фильмы не останавливают войны, не снижают инфляцию, не решают проблемы с выборами. Но они делают нечто удивительное. Они напоминают нам, что незнакомец никогда не бывает совершенно незнакомым и что он может оказаться героем в чьей-то истории. И если мы все еще можем сидеть вместе в темноте и заботиться о людях, которых никогда не встречали, я думаю, с нами все будет в порядке", – подытожил звезда.

Стоит напомнить, что актер далеко не впервые публично выступает с резкой критикой в адрес власть имущих. В 2025 году в эфире программы "60 минут" Джордж Клуни выразил обеспокоенность по поводу ограничений свободы прессы и прямо осудил лидеров США за манипуляции и давление на журналистов с целью уменьшения их влияния. Такой упрек совсем не понравился Дональду Трампу, поэтому он выступил в соцсетях с резким заявлением.

"Зачем крайне дискредитированной программе "60 минут" делать полную "джинсу" о Джордже Клуни, второсортной кинозвезде и неудачнике-политологе? Он упорно боролся за избрание Сонного Джо (так называли Джо Байдена. – Ред.), а затем, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я полагаю, по приказу лагеря Обамы, подтолкнул всех к Камале Харрис, только чтобы вскоре понять, что это не очень хорошо сработало", – написал президент.

Политик "брызнул ядом" в сторону Джорджа Клуни после того, как стало известно, что он вместе с женой и двумя детьми получил гражданство Франции. Дональд Трамп обрушился на актера с оскорблениями и заявил, что тот смог добиться известности не благодаря творчеству, а политическим высказываниям.

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических аналитика всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за совершенно ужасного отношения к иммиграции, похожее на то, что было во времена сонного Джо Байдена", – отметил президент США, – "Клуни получил больше известности в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, а был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

Тогда актер дал отпор Трампу, лаконично заметив: "Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Начнем в ноябре". Вероятно, таким образом Джордж Клуни намекнул на промежуточные выборы в Палату представителей и нижнюю палату Конгресса США, которые состоятся в ноябре.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Трамп резко отреагировал на переезд принца Гарри и Меган Маркл из США.

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