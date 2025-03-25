Трамп публично набросился на Джорджа Клуни и назвал его 'второсортной кинозвездой': что разозлило президента США

Президент США Дональд Трамп не смог сдержать свое возмущение после интервью актера Джорджа Клуни в популярной телевизионной программе "60 минут" на канале CBS. Клуни, который сейчас занимается продвижением новой бродвейской постановки "Спокойной ночи и к счастью", не смог обойти важную политическую тему, выразив свою обеспокоенность по поводу ограничений свободы прессы и попыток правительства посредством манипуляций снижать влияние журналистов.

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Клуни, у которого уже давно есть активная политическая позиция, подверг критике власти США за давление на медиа и призвал к большей ответственности от журналистов в условиях, когда другие ветви власти не справляются со своими функциями. Однако его слова вызвали волну возмущения среди некоторых политиков, в частности президента Трампа, который не заставил себя ждать и публично отреагировал на высказывания актера, назвав его "второсортной кинозвездой" и политическим неудачником. Об инциденте сообщили в Variety.

Выступление Клуни и его критика власти

23 марта Джордж Клуни появился в эфире "60 минут", где рекламировал бродвейскую постановку "Спокойной ночи и к счастью". Постановка основана на его одноименном фильме в 2005 году, в котором актер изображает борьбу журналиста CBS Эдварда Р. Марроу против преследования сенатором Джозефом Маккарти во время "охоты на коммунистов" в 1950-х годах.

Во время интервью Клуни поднял тему ответственности медиа в современных политических реалиях: "Когда три другие ветви власти терпят неудачу, когда судебная, исполнительная и законодательная ветви власти подводят нас, четвертая ветвь власти должна добиться успеха. ABC только что урегулировал судебный иск с администрацией Трампа. А CBS News находится в процессе... Мы видим эту идею использования правительства, чтобы запугать или оштрафовать или использовать корпорации, чтобы уменьшить количество журналистов".

Реакция Дональда Трампа

Слова Клуни вызвали бурную реакцию со стороны президента США. Трамп ответил на своей платформе Truth Social, где резко высказался по поводу актера.

"Зачем сейчас крайне дискредитированной программе "60 минут" делать полную "джинсу" о Джордже Клуни, второсортную кинозвезду и неудачнике-политологе? Он настойчиво боролся за избрание Сонного Джо (так называли Джо Байдена. – Ред.), а затем сразу после дебатов бросил его, как собаку. Позже, я предполагаю, по приказу лагеря Обамы вытолкнул всех на Камалу Гаррис, только чтобы вскоре понять, что это не очень хорошо сработало. "60 минут" даже мошенническим образом вставили фальшивые ответы в ее катастрофическое интервью, вышедшее в эфир в канун дня выборов, ставшее одним из самых позорных и нечестных случаев в истории телерадиовещания... И вот теперь снова Джордж Клуни? Его пресс-агент должен зарабатывать целое состояние!" – написал Трамп.

Не первый подобный скандал

Ранее президент США напоминал статью Клуни в The New York Times, в которой актер призвал 46 президента Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах, чтобы дать демократам больше шансов победить Трампа.

"Итак, теперь фальшивый киноактер Джордж Клуни, который никогда не приближался к тому, чтобы снять большой фильм, начинает действовать, – писал Трамп еще тогда. – Он натравил на Кривого Джо, как крыс, какими они оба являются. Что Клуни знает о чем-нибудь? Клуни должен уйти из политики и вернуться на телевидение. Кино ему никогда не подходило!" – добавил Дональд Трамп.

Актер, известный своей активной политической позицией, не остался в стороне и ответил Трампу. В программе "60 минут" он также объяснил свою позицию: "Меня воспитали говорить правду. Я видел президента вблизи этого сбора средств и был удивлен. И поэтому я чувствую, что в моей партии было много профилей трусости из-за этого. И я не гордился этим. И я также считал, что должен говорить правду".

Ранее OBOZ.UA писал, что фонд Джорджа Клуни взялся за расследование военных преступлений россиян в Украине. Организация уже передала прокуратуре все доказательства.

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