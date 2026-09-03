Трамп резко отреагировал на переезд принца Гарри и Меган Маркл из США: на месте короля я бы не пустил их обратно

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу решения принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию после шести лет проживания в Калифорнии. Американский лидер прямо заявил во время общения с журналистами, что "радуется" переезду супругов, поскольку никогда "не был их сторонником".

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Об этом сообщает издание People. Трамп подчеркнул, что якобы поддерживал хорошие отношения с королевой Елизаветой II, а в последние годы наладил связи с Чарльзом III, поэтому откровенно недоволен отношением Сассексов к членам британской монархии.

"Я знаю его (короля Чарльза III. – Ред.) уже давно. Он замечательный, чудесный человек. Я считаю, что Гарри и Меган отнеслись к королевской семье с большим неуважением. Мне не понравилось, как она (Меган Маркл. – Ред.) себя вела. Я считаю, что она проявила ужасное неуважение к королеве и королю Чарльзу", – сказал президент США.

Кроме того, размышляя об этой ситуации, Дональд Трамп резко отметил, что не допустил бы возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Он подчеркнул: "Не знаю, возможно, я другой, но я бы не принял их обратно. Честно говоря, будь я на месте членов королевской семьи, я бы их не пустил обратно".

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Дональд Трамп публично критикует супругов Сассексов, а особенно Меган Маркл. Так, например, в 2016 году политик назвал герцогиню "отвратительной". Впоследствии он подчеркнул, что его резкое заявление якобы было сфабриковано, однако уже в этом году высказал мнение о том, что Меган Маркл оказала негативное влияние на своего мужа.

В 2024 году, когда в США проходили президентские выборы, Дональд Трамп даже угрожал депортировать Сассексов, если возглавит государство. Но в следующем году он отказался от этой идеи. Как сообщали источники, на решение Трампа повлияли "теплые отношения" с Чарльзом III. Отмечалось, что президент осознал, какую боль это причинит королевской семье, поэтому из уважения не принял никаких мер.

Новый раскол в отношениях принца Гарри и Дональда Трампа произошел в 2026 году. Причиной тому стал прямой призыв герцога Сассекского к лидерам США делать больше для Украины.

"Принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри. Но я очень ценю его совет. Прекрасный совет", – ответил президент на слова принца Гарри.

Как ранее писал OBOZ.UA, о возвращении Сассексов в Великобританию после отказа от королевских обязанностей в 2020 году стало известно в августе. Инсайдеры сообщили, что супруги планируют обустроить частное жилье в стране, которое никак не будет связано с резиденцией королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет – прилетели в Англию 26-го числа.

Что интересно, как выяснил таблоид The Sun, переезд Сассексов стал радостной новостью для их соседей из Монтесито. Некоторые жители этого района Калифорнии откровенно не любят супругов, более того, считают Меган Маркл "посмешищем".

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