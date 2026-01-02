Трамп унизил Джорджа Клуни из-за нового паспорта и получил неожиданный ответ

На днях стало известно, что голливудский актер и лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство. Эта новость не осталась без внимания 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, поэтому он решил публично раскритиковать артиста.

В своем новогоднем посте в социальной сети Truth Social государственный деятель заявил, что Клуни якобы никогда не был звездой кино, а популярности смог достичь только благодаря высказываниям на тему политики. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

"Хорошая новость! Джордж и Амаль Клуни, двое худших политических аналитиков всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной криминальной проблемы из-за абсолютно ужасного отношения к иммиграции, подобного тому, что было во времена сонного Джо Байдена", – написал американский лидер.

Вспомнил Дональд Трамп и тот факт, что во время президентских выборов Джордж Клуни поддерживал его главную оппонентку Камалу Харрис, которая сейчас "борется с губернаторами за то, кто приведет демократов к их будущему поражению". Лидер США заявил: "Клуни получил больше огласки в политике, чем за свои немногочисленные и совершенно посредственные фильмы. Он вовсе не был кинозвездой, а был просто заурядным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике".

Голливудская знаменитость не оставил без ответа все упреки Дональда Трампа в свою сторону и дал ему отпор: "Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Начнем в ноябре". Вероятно, этой фразой Джордж Клуни намекнул на промежуточные выборы в Палату представителей и нижнюю палату Конгресса США, которые состоятся в ноябре.

Напомним: о том, что Джордж Клуни вместе с женой Амаль Клуни и двумя детьми – Александром и Эллой получили гражданство Франции, стало известно в конце декабря прошлого года. Звездные супруги часто выражали восхищение этой страной, а решающим фактором в принятии решения были законы о защите частной жизни.

"Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если после 400 дней занятий я все еще плохо им владею. Здесь не фотографируют детей, у ворот школы не караулят папарацци. Для нас это самое главное", – подчеркивал актер.

