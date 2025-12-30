'Здесь не фотографируют детей, возле школы не караулят папарацци'. Джордж Клуни с семьей получили новое гражданство

Американский актер Джордж Клуни вместе со своей женой Амаль Клуни и двумя детьми – Александром и Эллой получили французское гражданство. Ранее звездные супруги неоднократно выражала восхищение этой страной, а особенно законами о защите частной жизни, что и стало решающим фактором в принятии соответствующего решения.

Получение семьей знаменитости нового гражданства было подтверждено официальным указом, который обнародовали в правительственном вестнике Франции 29 декабря. Об этом сообщает France 24.

На такие изменения в жизни Джордж Клуни намекал еще в начале декабря. В интервью радио RTL актер говорил: "Я люблю французскую культуру, ваш язык, даже если после 400 дней занятий я все еще плохо им владею. Здесь не фотографируют детей, у ворот школы не караулят папарацци. Для нас это самое главное".

Джордж Клуни, который теперь имеет гражданство США и Франции, начал постепенно связывать свою жизнь с Европой еще до брака с британско-ливанским адвокатом Амаль Клуни. В 2002 году звезда приобрел имение в живописном регионе Италии у озера Комо. А вот вместе с любимой он уже стал владельцем дома в Англии.

Супруги также имеют недвижимость в Нью-Йорке и Кентукки, США. По некоторой информации, за последние десять лет Джордж и Амаль Клуни продали дома в Лос-Анджелесе и Мексике.

В 2021 году они приобрели недвижимость на юге Франции, которая ранее была винодельческим поместьем Domaine du Canadel. Как отмечал Джордж Клуни, этот дом является местом, где их семья "самая счастливая".

