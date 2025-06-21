Возлюбленная Кулебы объяснила, почему не отписалась от Алхим после громкого скандала: это путь к гибели

Избранница бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – Светлана Павелецкая – объяснила, почему не прекратила следить за соцсетями блогера Анны Алхим, которая попала в громкий скандал из-за употребления русского языка и прослушивания треков артистов из РФ. По словам бизнесвумен, она нередко подписывается на людей, которые имеют кардинально разные позиции с ней, чтобы понимать, какие нарративы они транслируют и не создавать вокруг себя "информационный пузырь".

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Предпринимательница акцентировала внимание на том, что считает поведение интернет-деятельницы абсолютно недопустимым и убеждена, что каждый гражданин нашей страны должен перейти на украинский. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"За все время, с тех пор как веду блог в Instagram, люди массово отписывались от меня дважды. Впервые это было в апреле 2022 года, когда перешла в блоге на украинский язык. И второй раз – когда написала об Анне Алхим. Я подписалась на нее за два месяца до скандала, потому что мои подружки с ней работали в каких-то бьюти-историях и рассказывали, что она очень контроверсионная. А я всегда подписываюсь на время на людей, которые имеют другую позицию, чем я, потому что это помогает мне не жить в своем закрытом пузыре. Так же и отписываюсь. Моя душа не может этого терпеть вечно. Мы должны знать, какие еще нарративы существуют, иначе это путь к консервации и гибели", – высказалась любимая женщина Кулебы.

Стоит отметить, что после волны критики из-за подписки на Анну Алхим, Светлана Павелецкая обнародовала пост на личной странице в Instagram, где четко объяснила свою позицию. Как отметила бизнесвумен, в условиях войны мир четко разделился на "черное" и "белое". Желание людей окружить себя только сознательным личностями, которые имеют с ними одни и те же взгляды, не поможет решить проблему. Наоборот, по словам предпринимателя, таким образом граждане просто зарывают глаза на реальность и обманывают себя.

"Также я писала, что считаю слова и поведение Алхим недопустимыми, и любой человек, тем более публичный, не имеет права во время войны на такую позицию. Я уверена, что все должны перейти на украинский язык. Я сделала это в 40 лет, мои родители, которые живут в Одессе, – в 73! Люди не имеют права продолжать говорить на русском! Мы все были жертвами пропаганды, индоктринации российскими нарративами. Умные люди понимают это быстрее, некоторым нужно больше времени. Поэтому я не поддерживаю Анну Алхим и осуждаю ее отношение к русской культуре и пренебрежение украинским", – сказала соучредитель книжного издательства "Книголав".

Однако, даже учитывая тот факт, что Светлана Павелецкая относит скандальную блогершу к "черному", ей важно понять, почему интернет-деятельница несет на большую аудиторию именно такие нарративы.

Напомним, Анна Алхим неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. В свое время инфлюенсер откровенно называла российского диктатора Владимира Путина "красавчиком", более того, заявляла, что на украинском разговаривают только во Львове и Франковске.

Такая деятельность Алхим вызвала возмущение у многих блогеров, которые объявили ей "войну". Однако самый большой конфликт разгорелся между скандальной интернет-деятельницей и Еленой Мандзюк. Они вступили в публичные разборки, а против Анны Алхим даже открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса "Разжигание национальной вражды". Позже возбудили и дело о государственной измене.

Однако со временем Елена Мандзюк и Анна Алхим решили сесть за "стол переговоров". Они пришли на интервью к ведущей Рамине Эсхакзай, где обсудили все детали конфликта и признались, изменили ли свои позиции. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что избранница Кулебы Светлана Павелецкая открыла новый бизнес и назвала сумму, которую в него вложила.

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