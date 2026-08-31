Прежний курс больше не действует: сколько стоит доллар в украинских обменниках 31 августа

За выходные в украинских обменниках заметно снизили курс доллара. Утром понедельника 31 августа там выставили его на среднем уровне 44,2/44,83 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. ниже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 28 числа.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной американской валюты определили в средние 44,4/44,85 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. выше в покупке;

на 1 коп. ниже в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,75-44,9 грн. Так:

ПриватБанк – 44,75 грн;

ПУМБ – 44,9 грн;

Райффайзен Банк – 44,75 грн;

Универсал Банк – 44,8 грн;

Укрсиббанк – 44,85 грн;

Сенс Банк – 44,8 грн;

А-банк – 44,9 грн;

Правекс Банк – 44,8 грн;

Юнекс Банк – 44,86 грн.

Покупают же они ее по 44,15-44,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,15 грн;

ПУМБ – 44,3 грн;

Райффайзен Банк – 44,37 грн;

Универсал Банк – 44,3 грн;

Укрсиббанк – 44,35 грн;

Сенс Банк – 44,4 грн;

А-банк – 44,3 грн;

Правекс Банк – 44,4 грн;

Юнекс Банк – 44,25 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 6 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-45,2 грн. Таким образом, до конца недели и там, и там не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В начале сентября валютный рынок будет оставаться напряженным, но управляемым. Военные риски никуда не исчезнут, импортеры продолжат создавать значительный спрос на межбанк, бизнес будет закладывать дополнительные расходы в свои цены. Однако у НБУ есть достаточно ресурсов, чтобы рынок находился в балансе. Поэтому сентябрь, вероятнее всего, стартует без валютной революции", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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